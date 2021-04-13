В Воронеже заведено уголовное дело после незаконного обналичивания маткапитала

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного управления МВД России по Воронежской области возбуждены уголовные дела по факту мошенничества при получении выплат из средств материнского капитала (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области. В состав организованной группы входили две местные жительницы, 33 и 56 лет, и двое мужчин 51 и 59 лет. В настоящее время выявлено четыре факта мошенничества. Сумма причиненного ущерба составила более 1,7 млн руб.

По версии следствия, фигуранты подыскивали женщин, имеющих право на получение государственного сертификата материнского капитала и желающих направить их на улучшение жилищных условий. Владелицы сертификатов были введены в заблуждение относительно законности своих действий. Их склонили к заключению с подконтрольной организацией фиктивных договоров целевого займа на покупку жилья.

В территориальный орган Пенсионного фонда РФ предоставлялся пакет подложных документов. В том числе заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет указанной организации для погашения несуществующей кредиторской задолженности. После злоумышленники обналичивали средства маткапитала, отдавая матерям только часть полученных денег, а также приобретенную недвижимость, стоимость которой была в разы ниже заявленной.

Ирина Лобанова