«Бавария» и «Ювентус» заинтересовались футболистом «Рубина»

Немецкая «Бавария» и итальянский «Ювентус» заинтересованы в услугах полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает «Чeмпионат» со ссылкой на издание Tussosport.

При этом пока официальных предложений по поводу покупки футболиста не поступало. Помимо «Баварии» и «Ювентуса» борьбу за Хвичу Кварацхелию ведут «Милан». «Аталанта», «Наполи» и дортмундская «Боруссия».

19-летний футболист пополнил состав «Рубина» в 2019 году. В текущем сезоне чемпионата РФ он сыграл 21 матч. В них он забил четыре мяча и сделала четыре результативные передачи.

"Ъ-Казань"