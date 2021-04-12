Число зарегистрированных за январь-март преступлений в Удмуртии сократилось на 0,9%

За три месяца 2021 года в Удмуртии зарегистрировали 6,75 тыс. преступлений. Это на 0,9% меньше, чем в январе-марте прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Раскрываемость преступлений выросла на 5,4% и составила 56,3%

Так, количество убийств за указанный период сократилось на 4,3% (с 23 до 22), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 1,4% (с 74 до 73), незаконного оборота оружия — на 3,1% (с 65 до 63), грабежей — на 38,5% (со 174 до 107), разбойных нападений — на 46,4% (с 8 до 15), краж — на 2% (с 2,41 тыс. до 2,36 тыс.), вымогательств — на 15,8% (с 38 до 32), хулиганств — на 15,6% (с 32 до 27). Кроме того, на 2,6% снизилось количество выявленных преступлений в сфере оборота наркотиков (с 694 до 676), в том числе незаконного сбыта — на 9% (с 490 до 446), а также преступлений, совершенных несовершеннолетними, — на 6,5% (со 124 до 116), в общественных местах — на 4,4% (с 1,92 тыс. до 1,84 тыс.), на улице — на 20,8% (с 918 до 727).

При этом на 18,8% увеличилось число нарушений ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека (с 16 до 19), угонов — на 25,8% (с 31 до 39). Также на 2,7% выросло количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения (с 1,54 тыс. до 1,58 тыс.), на бытовой почве — на 21% (с 448 до 542).