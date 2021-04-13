ЦСКА закончил со слабыми

Матчем ЦСКА—«Ротор» завершился 25-й тур чемпионата России по футболу. Армейцы в соответствии со статусом фаворита одержали победу со счетом 2:0 и с 46 очками догнали «Локомотив», занимающий третье место.

Для Ивицы Олича это был третий матч на посту главного тренера ЦСКА. В двух предыдущих хорватский специалист обеспечил победный результат, хотя надо признать, что дебют бывшего нападающего армейцев в новом качестве прошел в щадящем режиме. Его первым соперником стал развалившийся по ходу сезона «Тамбов», затем в четвертьфинале Кубка России ему достался борющийся сейчас за выживание в премьер-лиге «Арсенал». При этом оба раза ЦСКА выиграл натужно, с перевесом всего в один мяч и с помощью пенальти или удаления в рядах оппонентов.

Теперь команде Олича противостоял находившийся на 14-м месте в чемпионате России «Ротор», который потерпел три поражения подряд и не забивал в четырех последних матчах. После разгрома от «Ростова» (0:4) волгоградцы тоже поменяли наставника, и вместо Александра Хацкевича их возглавил Юрий Батуренко, многолетний помощник мэтра тренерского цеха Юрия Семина. Кстати, «Ротор» прежде никогда не побеждал ЦСКА в премьер-лиге и даже не играл с ним вничью, а лучшим бомбардиром в противостоянии этих клубов является не кто иной, как Олич, который пять раз огорчал волжан.

Главный тренер команды ЦСКА Ивица Олич во время матча Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В определенном смысле и этот матч был для Ивицы Олича дебютным, так как он впервые вывел ЦСКА на поле домашней «ВЭБ Арены». Снова у его подопечных не все пошло гладко. Они долго искали уязвимые места в обороне гостей, пробовали пробиться к воротам и слева, откуда грозил Чидера Эджуке, и справа, где по традиции остро действовал Марио Фернандес, и по центру, когда брали игру на себя Никола Влашич или Иван Обляков. Хозяева имели несколько моментов, пускай и не таких явных, чтобы сетовать на их реализацию, и однажды даже попали в крестовину после подключения в чужую штрафную площадь защитника Георгия Щенникова. Но первый тайм уже заканчивался, а на табло по-прежнему светились нули. Причем редко появлявшиеся во владениях Игоря Акинфеева волгоградцы едва не спутали Оличу все карты, когда Зурико Давиташвили оказался почти один на один с вратарем. Напряжение снял Марио Фернандес, самоотверженно бросившийся под мяч.

И все-таки армейцы успели открыть счет до перерыва. Эджуке нанес вроде бы нехитрый удар из-за штрафной, тем не менее голкипер «Ротора» Йосип Чондрич почему-то был к нему не готов и откровенно подвел свою команду, которая получила обидный гол «в раздевалку».

Во втором тайме пытавшийся закрепить успех ЦСКА опять столкнулся с трудностями. В позиционном нападении москвичам не хватало неожиданных для противника ходов, поэтому тот достаточно спокойно гасил их атаки. Однако «Ротору» нужно было еще и самому что-то предпринять на противоположной половине поля. Волгоградцы раскрылись и пропустили еще. Эджуке и Наир Тикнизян прорвали их оборону на правом фланге, последовал прострел на Саломона Рондона, и венесуэльский форвард, одним касанием обыграв Чондрича, вторым — отправил мяч в пустые ворота. Армейцы победили и с 46 очками догнали замыкающий тройку «Локомотив». Впрочем, дальше Ивицу Олича ждут испытания посерьезнее — выезд в Сочи, дерби со «Спартаком», а между ними полуфинал Кубка России с «Локомотивом».

Александр Ильин