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Армейцы (слева — Иван Обляков) оказались выше классом футболистов «Ротора» (справа — Евгений Песегов) и уверенно победили

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

ЦСКА закончил со слабыми

После победы над «Ротором» он догнал «Локомотив»

Матчем ЦСКА—«Ротор» завершился 25-й тур чемпионата России по футболу. Армейцы в соответствии со статусом фаворита одержали победу со счетом 2:0 и с 46 очками догнали «Локомотив», занимающий третье место.


Для Ивицы Олича это был третий матч на посту главного тренера ЦСКА. В двух предыдущих хорватский специалист обеспечил победный результат, хотя надо признать, что дебют бывшего нападающего армейцев в новом качестве прошел в щадящем режиме. Его первым соперником стал развалившийся по ходу сезона «Тамбов», затем в четвертьфинале Кубка России ему достался борющийся сейчас за выживание в премьер-лиге «Арсенал». При этом оба раза ЦСКА выиграл натужно, с перевесом всего в один мяч и с помощью пенальти или удаления в рядах оппонентов.

Теперь команде Олича противостоял находившийся на 14-м месте в чемпионате России «Ротор», который потерпел три поражения подряд и не забивал в четырех последних матчах. После разгрома от «Ростова» (0:4) волгоградцы тоже поменяли наставника, и вместо Александра Хацкевича их возглавил Юрий Батуренко, многолетний помощник мэтра тренерского цеха Юрия Семина. Кстати, «Ротор» прежде никогда не побеждал ЦСКА в премьер-лиге и даже не играл с ним вничью, а лучшим бомбардиром в противостоянии этих клубов является не кто иной, как Олич, который пять раз огорчал волжан.

Главный тренер команды ЦСКА Ивица Олич во время матча

Главный тренер команды ЦСКА Ивица Олич во время матча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В определенном смысле и этот матч был для Ивицы Олича дебютным, так как он впервые вывел ЦСКА на поле домашней «ВЭБ Арены». Снова у его подопечных не все пошло гладко. Они долго искали уязвимые места в обороне гостей, пробовали пробиться к воротам и слева, откуда грозил Чидера Эджуке, и справа, где по традиции остро действовал Марио Фернандес, и по центру, когда брали игру на себя Никола Влашич или Иван Обляков. Хозяева имели несколько моментов, пускай и не таких явных, чтобы сетовать на их реализацию, и однажды даже попали в крестовину после подключения в чужую штрафную площадь защитника Георгия Щенникова. Но первый тайм уже заканчивался, а на табло по-прежнему светились нули. Причем редко появлявшиеся во владениях Игоря Акинфеева волгоградцы едва не спутали Оличу все карты, когда Зурико Давиташвили оказался почти один на один с вратарем. Напряжение снял Марио Фернандес, самоотверженно бросившийся под мяч.

И все-таки армейцы успели открыть счет до перерыва. Эджуке нанес вроде бы нехитрый удар из-за штрафной, тем не менее голкипер «Ротора» Йосип Чондрич почему-то был к нему не готов и откровенно подвел свою команду, которая получила обидный гол «в раздевалку».

Во втором тайме пытавшийся закрепить успех ЦСКА опять столкнулся с трудностями. В позиционном нападении москвичам не хватало неожиданных для противника ходов, поэтому тот достаточно спокойно гасил их атаки. Однако «Ротору» нужно было еще и самому что-то предпринять на противоположной половине поля. Волгоградцы раскрылись и пропустили еще. Эджуке и Наир Тикнизян прорвали их оборону на правом фланге, последовал прострел на Саломона Рондона, и венесуэльский форвард, одним касанием обыграв Чондрича, вторым — отправил мяч в пустые ворота. Армейцы победили и с 46 очками догнали замыкающий тройку «Локомотив». Впрочем, дальше Ивицу Олича ждут испытания посерьезнее — выезд в Сочи, дерби со «Спартаком», а между ними полуфинал Кубка России с «Локомотивом».

Александр Ильин


25-й тур

ЦСКА—«Ротор» 2:0

Эджуке, 45+1; Рондон, 70.

В Н П М О
1. «Зенит» 16 6 3 57:22 54
2. «Спартак» 14 5 6 49:30 47
3. «Локомотив» 14 4 7 34:26 46
4. ЦСКА 14 4 7 44:25 46
5. «Рубин» 13 4 8 34:29 43
6. «Динамо» 13 4 8 38:28 43
7. «Сочи» 11 7 7 39:28 40
8. «Химки» 11 5 9 31:34 38
9. «Ростов» 11 4 10 32:27 37
10. «Краснодар» 10 4 11 44:36 34
11. «Ахмат» 9 5 11 27:32 32
12. «Урал» 6 12 7 24:32 30
13. «Арсенал» 5 5 15 20:42 20
14. «Ротор» 4 6 15 12:40 18
15. «Уфа» 4 5 16 18:41 17
16. «Тамбов» 3 4 18 15:46 13
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