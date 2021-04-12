Камиль Самигуллин о конфликте с Равилем Гайнутдином: «Я не доллар, чтобы меня все любили»

Глава ДУМ Татарстана Камиль Самигуллин заявил что у него «нет врагов» среди представителей других духовных управлений.

«С другими муфтиятами у нас врагов нет. Тут можно не любить. Я не доллар чтобы меня все любили. Поэтому это вполне естественно нормально. Каждый может высказать свое мнение»,— заявил он «Ъ-Казань», комментируя обвинения главы ДУМ РФ Равиля Гайнутдина.

Господин Самигуллин надеется, что отношения с ним «наладятся». «Что касается объяснений по тафсиру, я дал подробное интервью. Я не считаю, что нужно заострять на этом внимание».

Напомним, на прошлой неделе лава ДУМ России Равиль Гайнутдин обвинил Камиля Самигуллина в распространении сектантских учений. Обращение с призывом «не допустить размывания и расшатывания духовного пространства республики» господин Гайнутдин направил президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Сегодня Камиля Самигуллина переизбрали муфтием Татарстана на новый срок.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"