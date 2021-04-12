В Перми закрывается гастробар «Уловка-22»

Пермский гастробар «Уловка-22» (ул. Максима Горького, 22) прекращает работу. Как сообщается в соцсетях заведения, 8 мая гастробар принимает посетителей последний день. «Прошло 8 лет, многое поменялось, и настроение заведения перестало резонировать с эмоциями его создателей. Мы пока не знаем, в каком формате откроем двери вновь. Наверное, сделаем что-нибудь просто “для денег”», — пояснили авторы проекта.

Гастробар «Уловка-22» открылся в 2013 году. Заведение названо в честь военного романа Джозефа Хеллера. В меню гастробара собраны блюда из разных кухонь мира. ООО «Горького 22», которое управляет заведением, принадлежит бизнесмену Арсению Грищенко, он же является гендиректором общества. По данным kartoteka.ru выручка ООО по итогам 2019 года — 17,7 млн руб., чистая прибыль — 947 тыс. руб.