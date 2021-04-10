В НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева разрабатывают еще одну вакцину от COVID-19

В Петербурге разрабатывается еще одна вакцина от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, над созданием препарата работают специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева. Первые предварительные результаты ожидаются в ближайшее время.

Как пояснил журналистам директор исследовательского института Дмитрий Лиознов, вакцина для интраназального применения сделана на основе вируса гриппа, пишет ТАСС. Начать клинические испытания планируется осенью, препарат может стать доступен уже к весне будущего года.