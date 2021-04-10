Школу танцев на шесте для мусульманок открыли в Казани

В Казани для мусульманок создали первую в России школу танцев на шесте. Ее основателями стали танцовщица Лейсан Даулетова и ее муж магистр шариатских наук, богослов Абдулазиз Даулятшин. Сам зал с десятков пилонов находится возле мечети.

«Мы занимаемся не стриптизом, а pole exot – это плавные движения с пилоном. Мы не раздеваемся и не трогаем себя в интимных местах, а просто учимся красиво двигаться»,– цитирует Лейсан Даулетову телеканал «Татарстан24». «Все дозволено канонами ислама»,— заверяет она.

По словам госопожи Даулетовой, спрос на услуги школы таков, что набор учениц был завершен через день после размещения рекламы: «Буквально в тот же вечер посыпались заявки, и через день группа набралась».

Госпожа Даулетова отмечает, что мужчинам входить в школу строго воспрещено. Также никому нельзя снимать занятия на видео. Девушки, чтобы не смущать соседнюю мечеть, упражняются за закрытыми жалюзи и запирают двери на замок

«Они сказали: «Мы хотим, чтобы наши мужья не смотрели на других женщин, чтобы они знали, что его жена лучшая, другие не такие, только чтобы на нее муж смотрел». Поэтому хотим научиться таким танцам. И тогда мы сказали, что для этого, конечно, можно»,— прокомментировал создание школы имам мечети Аль-Марджани Ансар хазрат Мифтяхов.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"