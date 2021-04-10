Фабрике шьют провода

Большую часть имущества ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» выкупил за 16 млн руб. производитель электрики – местное ООО «ТД „Урал ПАК“». Бывшие корпуса фабрики инвестор планирует использовать под расширение собственного производства. Действующее текстильное производство ЛЧПФ ранее приобрел пермский предприниматель Олег Сасунов, однако он по-прежнему не раскрывает планы в отношении купленного имущества.
Конкурсный управляющий ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» Илья Вайнберг подвел итоги торгов по продаже второй части производственного комплекса предприятия. Как следует из сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, 8 апреля удалось реализовать наибольший из двух лотов, выставленных на продажу в октябре 2020 года.
В этот лот входили четыре земельных участка площадью от 2,4 до 25,4 тыс. кв. м, четыре нежилых здания от 210 кв. м до 17,3 тыс. кв. м и три сооружения. Начальная цена имущества составляла 82,3 млн руб. По условиям аукциона, каждые семь рабочих дней она снижалась на 5%. ТД «Урал ПАК» был единственным претендентом на этот лот.
ООО «ТД „Урал ПАК“» зарегистрировано в 2002 году. Занимается производством кабельно-проводниковой продукции, светотехники, низковольтного оборудования, удлинителей и сетевых фильтров, вентиляторов и прочей электротехнической продукции. Производственные мощности предприятия расположены в пригороде Лысьвы, компания имеет также филиал в Перми. По данным kartoteka.ru, предприятием в равных долях владеют Дмитрий Корж и Валерий Архипов. Гендиректором общества является господин Корж. Выручка ТД «Урал ПАК» в 2019 году составляла 833,9 млн руб., чистая прибыль — 9,2 млн руб.
Напомним, в конце марта на торгах была продана другая часть производственного комплекса обанкротившейся фабрики. Четыре небольших корпуса предприятия и участки под ними за 7,4 млн руб. выкупил известный пермский перевозчик Олег Сасунов.
ООО «ЛЧПФ» управляло производственными мощностями Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики, ранее входившей в пятерку крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в России. С 2012 года компания контролируется структурами, близкими к бывшему партнеру фирмы «Вилс» Владимиру Володину. Проблемы у фабрики начались после того, как в 2014 году новый собственник на средства ООО «МСП-Лизинг» (входит в группу Внешэкономбанка) приобрел в лизинг 80 единиц вязального оборудования. Однако фабрика перестала рассчитываться с лизингодателем. В 2017 году в отношении общества было возбуждено дело о банкротстве, в июне 2018-го было открыто конкурсное производство.