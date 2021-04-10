Фабрике шьют провода

Большую часть имущества ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» выкупил за 16 млн руб. производитель электрики – местное ООО «ТД „Урал ПАК“». Бывшие корпуса фабрики инвестор планирует использовать под расширение собственного производства. Действующее текстильное производство ЛЧПФ ранее приобрел пермский предприниматель Олег Сасунов, однако он по-прежнему не раскрывает планы в отношении купленного имущества.

Конкурсный управляющий ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» Илья Вайнберг подвел итоги торгов по продаже второй части производственного комплекса предприятия. Как следует из сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, 8 апреля удалось реализовать наибольший из двух лотов, выставленных на продажу в октябре 2020 года.

Его за 16,5 млн руб. выкупило пермское ООО «ТД „Урал ПАК“».

В этот лот входили четыре земельных участка площадью от 2,4 до 25,4 тыс. кв. м, четыре нежилых здания от 210 кв. м до 17,3 тыс. кв. м и три сооружения. Начальная цена имущества составляла 82,3 млн руб. По условиям аукциона, каждые семь рабочих дней она снижалась на 5%. ТД «Урал ПАК» был единственным претендентом на этот лот.

ООО «ТД „Урал ПАК“» зарегистрировано в 2002 году. Занимается производством кабельно-проводниковой продукции, светотехники, низковольтного оборудования, удлинителей и сетевых фильтров, вентиляторов и прочей электротехнической продукции. Производственные мощности предприятия расположены в пригороде Лысьвы, компания имеет также филиал в Перми. По данным kartoteka.ru, предприятием в равных долях владеют Дмитрий Корж и Валерий Архипов. Гендиректором общества является господин Корж. Выручка ТД «Урал ПАК» в 2019 году составляла 833,9 млн руб., чистая прибыль — 9,2 млн руб.

Как сообщил “Ъ-Прикамье” глава Лысьвенского городского округа Александр Гончаров, в планах «Урал ПАК» — задействовать площадку ЛЧПФ для расширения своих производственных мощностей. По его данным, инвестор намерен вложить в проект свыше 100 млн руб.

Напомним, в конце марта на торгах была продана другая часть производственного комплекса обанкротившейся фабрики. Четыре небольших корпуса предприятия и участки под ними за 7,4 млн руб. выкупил известный пермский перевозчик Олег Сасунов.

Сам он планов касательно приобретенных объектов до сих пор не раскрывает.

ООО «ЛЧПФ» управляло производственными мощностями Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики, ранее входившей в пятерку крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в России. С 2012 года компания контролируется структурами, близкими к бывшему партнеру фирмы «Вилс» Владимиру Володину. Проблемы у фабрики начались после того, как в 2014 году новый собственник на средства ООО «МСП-Лизинг» (входит в группу Внешэкономбанка) приобрел в лизинг 80 единиц вязального оборудования. Однако фабрика перестала рассчитываться с лизингодателем. В 2017 году в отношении общества было возбуждено дело о банкротстве, в июне 2018-го было открыто конкурсное производство.

Екатерина Артемова