Telegram начал возвращать деньги части инвесторов TON

Мессенджер Telegram начал выплачивать долги тем инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), которые после ее закрытия решили не забирать деньги, а оставить их в качестве займа и через год и получить 110% от суммы, сообщает The Bell со ссылкой на двух инвесторов. По их словам, некоторым уже выплатили деньги, другим пришли письма, уведомляющие о старте выплат.

TON была создана основателем Telegram Павлом Дуровым. В TON инвестировал 171 инвестор, в проект было вложено $1,7 млрд. Платформу решили закрыть в мае 2020 года после претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США, посчитавшей, что инвесторам предложили незарегистрированные ценные бумаги. Telegram обязали выплатить штраф в размере $18,5 млн и вернуть инвесторам $1,2 млрд. Компания предложила американским инвесторам вернуть 72% от вложений, а другим — выбрать этот же вариант или оставить деньги в качестве займа и получить 110% через год. В марте 2021-го Telegram разместил облигации на $1 млрд. Полученные средства планировалось потратить, в частности, на возврат денег инвесторам TON.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Облигации Telegram приглянулись инвесторам».