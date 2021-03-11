Облигации Telegram приглянулись инвесторам

Интерес инвесторов к облигациям Telegram обернулся ажиотажем. Книга заявок переподписана (когда спрос на цены превышает предложение) в два-три раза несмотря на низкую доходность. По данным источников Forbes, Telegram может даже увеличить объем облигаций для размещения с одного $1 млрд до $1,5 млрд.



Чем облигации Telegram так приглянулись инвесторам? На этот вопрос ответил управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава:

«Мое сугубо частное мнение, что мир сошел с ума, потому что, по сути, речь идет об облигациях со ставкой 6-7% годовых и довольно небольшой скидкой к IPO, хотя это займ компании, у которой пока еще нет подтвержденной бизнес-модели. Если бы мы говорили про венчурные инвестиции в акции Telegram, идея инвесторов была бы понятна, и потенциальный заработок состоял бы из несколько иксов. Если предполагается, что сейчас Telegram стоит 20-30 млрд, а на IPO он может стоить 100 млрд через два-три года, этот горизонт инвестиций понятен. Я могу провести параллели с Fix Price — была переподписка в пять раз. Инвесторы оценили компанию на стадии пре-IPO дороже “Магнита”. Сейчас Fix Price торгуется уже два-три дня, и в результате флэт.

Если спрос большой, то это может означать, что у Павла Дурова и его проекта очень сильный бренд.

Люди хотят чувствовать какую-то сопричастность. Могу предположить, что если Илон Маск тоже предложит облигации для какого-то своего нового проекта, то их тоже купят. Это означает, что даже профессиональными инвесторами движет маркетинг, репутация, даже в каком-то роде идолопоклонничество».

Инвесторы Telegram — а это крупные игроки — все же рассчитывают на серьезную прибыль. И они готовы ждать несколько лет несмотря на возможные убытки компании, уверен аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын: «В этом мире прибыльные компании, в общем-то, угасают и выплачивают нам дивиденды. Но есть другой мир, в котором венчурные инвесторы заколачивают в компании миллиард долларов с целью изменить рынок и уничтожить всех конкурентов, чтобы на пушечный выстрел никого не подпускать. Эти организации остаются убыточными десять лет. Бизнес-модель, начиная с бума доткомов конца 90-х, заключается в том, чтобы на первом этапе захватить аудиторию. Инвесторы собираются в пулы, делят риски и терпят десять лет, пока компания не перебьет всех конкурентов и останется одна как DoorDash. Она появилась на рынке, когда уже были другие игроки, но в нее влили достаточно миллиардов, чтобы она смогла занять больше половины рынка. Соответственно, модель проектов Telegram теперь такая».

Владельцы облигаций Telegram смогут конвертировать их в акции, если компания решится на IPO. Дисконт составит 10% к цене размещения. Сбор заявок на облигации должен был завершиться на днях. Но, по данным источников VTimes, еще 10 марта он продолжался.

Иван Корякин