В Рыбинске гастролеры из Нижнего Тагила похитили старинные монеты на 500 тысяч рублей

В городе Рыбинске Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего и 36-летнего жителей Нижнего Тагила, укравших старинные монеты на общую сумму более 500 тыс. руб., сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Мужчины обвиняются по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В пресс-службе уточнили, что в начале ноября 2017 года обвиняемые приехали в Рыбинск с целью совершения кражи.

«В ночь на 12 ноября 2017 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, взломали решетки и разбили стекло в окне магазина, который осуществляет продажу коллекционных монет. Один из соучастников остался на улице и следил за обстановкой, а второй проник в магазин»,— пояснили в пресс-службе, уточнив, что в результате были похищены царские золотые монеты разного достоинства 1897-1899 годов, а также серебряные царские монеты достоинством один рубль и три четвертых рубля.

По данным пресс-службы, общая сумма ущерба составила более 500 тыс. руб. После совершения преступления обвиняемые покинули Рыбинск. В настоящее время ущерб потерпевшему не возмещен, а похищенное не возвращено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дарья Сабаева