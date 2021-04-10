Кубок Кремля попадает под влияние американского фактора

Объявленный на этой неделе перенос старта Открытого чемпионата Франции с 23 на 30 мая, связанный с третьей волной коронавируса, судя по всему, будет не единственным изменением в календарях Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). В ближайшее время ожидается вердикт этих организаций по поводу проведения осенью крупного турнира в калифорнийском Индиан-Уэллсе. Обычно он проходит в середине марта, а теперь может повлиять на сроки и состав участников московского Кубка Кремля.

Решение о переносе на неделю начала Roland Garros в связи с объявлением во Франции очередного локдауна только на первый взгляд имеет отношение исключительно к главному грунтовому турниру. Теперь турнирный график будет уплотнен. Правда, о переносе Wimbledon, единственного чемпионата Большого шлема, не состоявшегося в прошлом сезоне, разговоров пока не идет. Его старт по-прежнему запланирован на 28 июня. Возможность допуска болельщиков на трибуны Всеанглийского лаун-теннисного клуба пока обсуждается, хотя аккредитация представителей иностранных теннисных федераций в связи с коронавирусными ограничениями, как стало известно “Ъ”, уже отменена.

Как бы то ни было, сдвиг сроков Открытого чемпионата Франции лишний раз демонстрирует, что в условиях продолжающейся пандемии профессиональный теннисный календарь может быть подвергнут пересмотру в любой момент. Кстати, в ближайшее время руководству ATP и WTA придется определиться c возможностью проведения осенью в калифорнийском Индиан-Уэллсе BNP Paribas Open — крупного объединенного турнира ATP, который в прошлом сезоне был первым отменен из-за пандемии, а в нынешнем пока имеет статус отложенного. Причем решение этого непростого вопроса в той или иной степени может повлиять на проведение в Москве предстоящей осенью Кубка Кремля.

«Индиан-Уэллс — это курорт, который находится в калифорнийской пустыне. По климатическим условиям там можно играть в теннис на профессиональном уровне не ранее середины октября, и если подобное решение будет принято, оно наверняка повлечет за собой целую цепочку последствий, имеющих отношение ко всем турнирам осенней части календаря»,— говорит член совета директоров Международной федерации тенниса (ITF), директор женского Кубка Кремля Алексей Селиваненко. Последствия эти, например, могут касаться сроков проведения Кубка Кремля или состава его участников. Ведь пока неизвестно, как отреагируют ведущие игроки на предложение лететь в Калифорнию в то время года, когда обычно играют в Европе и Азии. Другое дело, что, по мнению господина Селиваненко, включение в осенний календарь лишь одного американского турнира будет не очень критичным. «Более того, для игроков, которые по тем или иным причинам не захотят лететь в Америку, Кубок Кремля может стать реальной альтернативой»,— считает он.

Согласно нынешней версии календаря ATP, Кубок Кремля, имеющий категорию 250, должен пройти с 18 по 24 октября. Что же касается календаря WTA, то он объявлен пока только до Wimbledon, хотя уже известно, что в этом году мужская и женская половины российского турнира пройдут раздельно. Иной вариант невозможен даже теоретически. Ледовый дворец «Крылатское», куда Кубок Кремля переехал два года назад из перестраиваемого спорткомплекса «Олимпийский», будет выполнять функции коронавирусного госпиталя минимум до конца нынешнего года, а другой арены, на которой можно было бы одновременно разместить необходимое количество игровых и тренировочных кортов, в Москве нет. По данным “Ъ”, единственным современным крытым спортивным объектом, который в принципе был бы готов принять профессиональный теннисный турнир осенью, после старта хоккейного и баскетбольного сезонов, является Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках, открытый летом 2019 года.

Евгений Федяков