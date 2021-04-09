В инфраструктуру Татарстана вложат 170 млрд рублей в ходе строительств М-12

Строительство автодороги М-12 (Москва —Нижний Новгород — Казань) позволит привлечь в инфраструктуру Татарстана около 170 млрд руб. Об этом заявил заместитель министра экономики Татарстана Айрат Шамсиев на заседании профильного комитета Госсовета.

По его словам, строительство трассы также будет способствовать созданию новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях. По расчетам Росавтодора, в течение трех лет с момента ввода в эксплуатацию трассы общий прирост рабочих мест составит 10-15 тыс. человек.

Скоростная трасса пройдет по «перспективным центрам экономического роста» и обеспечит двукратное сокращение времени в пути — от Казани до Москвы можно будет доехать за 6,5 часа, приводит слова господина Шамсиева пресс-служба республиканского парламента.

Напомним, платную трассу из Москвы до Казани включили в нацплан восстановления экономики РФ, дорогу планируют построить к 2024 году. Стоимость проезда составит 1,6 тыс. руб., или 2,5 руб. за км.

Жители поселков ряда поселков Татарстана выступают против предлагаемой властями трассировки дороги, опасаясь, что их дома попадут под снос.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"