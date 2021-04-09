Бывший вице-губернатор Владимирской области арестован по делу о взятке 1 млн рублей

Октябрьский районный суд Владимира по ходатайству следствия отправил под стражу до 7 июня бывшего вице-губернатора Владимирской области Рената Чагаева, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, Ренат Чагаев, курировавший строительный блок, в 2018 году получил от руководителя коммерческой структуры взятку в размере 1 млн руб. «за принятие решений в пользу указанной организации и подписание актов выполненных работ по договору реконструкции и завершения строительства объекта на территории Владимирской области». Речь идет о реконструкции одного из медицинских учреждений региона, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России. Своей вины экс-чиновник не признал.

Ренат Чагаев занимал пост вице-губернатора Владимирской области с 20 сентября 2016 года по 6 ноября 2018 года. Он ушел в отставку по собственному желанию вскоре после того, как Владимир Сипягин (ЛДПР), победивший на выборах губернатора занимавшую тогда пост главы региона Светлану Орлову («Единая Россия»), передал его полномочия другим подчиненным.

Предшественник Рената Чагаева на посту вице-губернатора Владимирской области Дмитрий Хвостов 2 июля 2020 года был приговорен к 12 годам заключения и штрафу в размере 40 млн руб. за получение взяток.

Александр Тихонов, Ярославль