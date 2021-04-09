Президент России Владимир Путин сменил главу Северной Осетии. Об этом сообщается на сайте Кремля. Вместо Вячеслава Битарова этот пост займет экс-глава Севастополя, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Чем известен Сергей Меняйло
«Через месяц-полтора увидимся, расскажете о том, как вы входите в дело. И со своей стороны будем делать все для того, чтобы вас поддержать»,— сказал господин Путин врио главы республики в режиме видеоконференции (цитата по сайту Кремля).
Чем известен Вячеслав Битаров
Вячеслав Битаров возглавлял Республику Северная Осетия с сентября 2016 года. Господина Битарова назначили врио главы республики после смерти ее предыдущего главы Тамерлана Агузарова. 19 февраля 2016 года он умер от тяжелой формы пневмонии.
Сергей Меняйло был заместителем командующего Черноморским флотом России с 2009 по 2011 годы, а с 2014 по 2016 годы занимал пост губернатора Севастополя. С 28 июля 2016 года — полпред президента в СФО.
Итоги правления Вячеслава Битарова
16 марта компания «Минченко консалтинг» опубликовала рейтинг политической устойчивости губернаторов. В «красную зону» политологи тогда включили покинувших на этой неделе свои посты глав Тувы и Ульяновской области Шолбана Кара-оола и Сергея Морозова. В список также вошел господин Битаров.
Шолбан Кара-оол оставил пост 7 апреля, Сергей Морозов покинул его 8 апреля. Врио главы Тувы назначен Владислав Ховалыг, врио губернатора Ульяновской области — Алексей Русских. Выборы глав регионов пройдут 19 сентября в единый день голосования.