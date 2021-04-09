«Хевел» до конца мая приступит к строительству СЭС в Омской области и Забайкальском крае

Группа компаний «Хевел» планирует до конца мая приступить к строительству солнечных электростанций в Омской области и в Забайкальском крае, сообщили “Ъ-Сибирь” в компании. В Русско-Полянском районе Омской области до конца 2021 года будет построена СЭС мощностью 30 МВт, первая и вторая очереди по 15 МВт каждая.

В Забайкальском крае запланировано строительство двух СЭС совокупной мощностью 70 МВт: Читинская СЭС (35 МВт) и Черновская СЭС (35 МВт). Ожидается, что первая очередь Читинской СЭС (20 МВт) будет введена в эксплуатацию до конца текущего года, вторая очередь мощностью 15 МВт и Черновская СЭС — в июне 2022 года.

Объем инвестиций в будущие проекты будет определен после согласования и утверждения всех технических параметров, уточнили в компании.

О том, как компания «Хевел» ввела в эксплуатацию Чемальскую солнечную электростанцию в Республике Алтай, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Алтайское солнечное сплетение».

Оксана Павлова