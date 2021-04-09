В Москве наступает «предлетье»

Москвичей ожидают теплые и солнечные выходные. Синоптики говорят, что это не просто весна, а «предлетье».

Обильные кратковременные снегопады, которые жители региона наблюдали накануне, были последним напоминаем зимы о себе, заверил “Ъ FM” ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков: «Среднесуточная температура устойчиво превышает нулевую отметку. Снежный покров почти полностью сошел, правда, любая весна в первой половине сезона, не обходится без возвратов зимы. И один из таких эпизодов мы наблюдали буквально вчера, когда прохождение южного циклона сопровождалось осадками, в том числе в виде мокрого снега, даже с формированием небольшого снежного покрова, его восстановлением. Но это кратковременное событие, и уже сегодня в Москве распогодится.

Температура начнет повышаться, правда, по ночам сохранятся слабые заморозки и до минус трех градусов.

Но в выходные тенденция на потепление будет продолжена, ночные минуса уйдут в прошлое, а дневная температура уже сможет повышаться до +13…+15 градусов. Более того, на следующей неделе потепление продолжится, и весна уже станет “предлетьем”. Температура впервые в этом сезоне повысится до +20».

Официальная весна наступила и для автомобилистов. Уже можно менять зимнюю резину на летнюю или хотя бы записываться в сервис, считает координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел: «Стандартно в начале ноября мы в одну сторону переобуваемся, в начале апреля, в первую неделю — другую, соответственно, на лето переобуваемся. Сейчас уже в минус не уходит ночью, поэтому, в принципе, уже можно на лето переобуваться».

Кстати, лето в центральной России, по прогнозам специалистов, будет жарким, с превышением климатической нормы на пару градусов.

Алла Пугачева