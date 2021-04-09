Администрация дождалась администратора

Вчера стало известно, что губернатор Дмитрий Махонин после выхода из отпуска примет давно ожидавшееся кад­ровое решение — назначит на пост главы своей администрации директора департамента внутренней политики Александра Смертина. После серии решений внутренних конфликтов в регионе господин Смертин прошел согласование на федеральном уровне. Эксперты отмечают, что первоочередной его задачей станут масштабные выборы, за результат которых он будет ответствен.



Замглавы администрации губернатора Пермского края, директор департамента внутренней политики Александр Смертин может возглавить краевую администрацию. Как сообщает «Новый компаньон», его кандидатура была согласована на федеральном уровне. О том, что гос­подина Смертина планировалось назначить на этот пост, „Ъ-Прикамье“ сообщал минувшей осенью, но процесс затормозился из-за согласований. Два источника „Ъ-Прикамье“ подтвердили эти сведения.

По информации „Ъ-Прикамье“, на данное назначение могло повлиять завершение конкурсов на пост глав Пермского и Александровского муниципальных районов. После затянувшихся конфликтов между региональными властями и местными элитами оба муниципалитета возглавили кандидаты, лояльные краевым властям,— Владимир Цветов и Ольга Лаврова.

Ожидается, что о назначении Александра Смертина будет объявлено 12 апреля, после возвращения губернатора из отпуска. Сам господин Смертин не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.

В настоящий момент администрацией главы региона руководит Леонид Политов. Он был назначен на этот пост в январе 2020 года, незадолго до перехода экс-губернатора Максима Решетникова на должность министра экономического развития РФ. До этого господин Политов с лета 2018 года возглавлял администрацию в статусе исполняющего обязанности. Предполагается, что господин Политов останется в администрации на позиции первого замглавы.

Александр Смертин окончил юридический факультет Пермского государственного университета в 1998 году. После работал в ООО «Перм­медтехника». В 1999–2003 годах работал в администрации Ленинского района Перми. В 2003-м был избран секретарем Пермской областной избирательной комиссии. В 2007–2011 годах являлся членом краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса. В 2011-м избран секретарем комиссии, в 2016-м — переизбран на эту должность.

После смены главы Прикамья в 2020 году Александр Смертин был приглашен Дмитрием Махониным на пост директора департамента внутренней политики и замглавы администрации губернатора. И практически сразу стал одним из ключевых членов команды губернатора в его предвыборной команде.

Источник, близкий к администрации губернатора, считает, что Александр Смертин уже давно «фактически руководил администрацией». «Сейчас его формальный статус приведен в соответствие с неформальным. Это вполне логичное решение»,— отмечает собеседник.

Политический консультант Людмила Ознобишина считает назначение предсказуемым: «Накануне выборов нужно зафиксировать статус кво. Назначить человека, который будет ответственным за результат, чтобы не было недосказанности». По словам эксперта, ключевым фактором при назначении стало «личное доверие Александру Николаевичу со стороны губернатора».

Политтехнолог Виктор Соколов отмечает, что данное назначение свидетельствует о продолжении формирования губернатором новой управленческой команды. «Глава администрации, занимающийся социально-политическими вопросами, — ключевая должность, а занимавший ее Леонид Политов все же считался представителем команды Максима Решетникова»,— поясняет господин Соколов. По его словам, теперь элиты и кандидаты в депутаты будут понимать, с кем работать на выборах и кто несет ответственность за их результат. «Александр Смертин с новой должностью получает не только более широкие полномочия, но и несет большую ответственность, так как ценность мандата депутата Госдумы перед транзитом власти, связанным с президентскими выборами 2024 года, значительно возрастает. Кроме того, существует риск, что предвыборные конфликты в регионе могут привести к расколу среди краевых и муниципальных элит. И задача главы администрации губернатора — не допускать подобных рисков и оперативно реагировать на ситуацию. На примере Александровска и Пермского района Александр Николаевич показал, что способен урегулировать конфликты. Но, думаю, это не последняя возможность проявить себя»,— отмечает эксперт.

Константин Кадочников