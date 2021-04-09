Депутату вяжут промузел

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, бывший глава проект­ного офиса «Пермь-300», а прежде представитель краевого правительства в КНР Илья Шулькин занялся новым амбициозным проектом. Он возглавил краевую компанию, управляющую промышленными парками. Его основная цель — создание на базе Осенцовского промузла одной из самых больших особых экономических зон в России. Ожидается, что она будет специализироваться на химической промышленности. Эксперты полагают, что для решения этой задачи у господина Шулькина достаточно компетенций.



Депутат заксобрания Илья Шулькин возглавил АО «Управляющая компания индустриальных промышленных парков Пермского края». Эта структура была создана летом прошлого года. Учредитель компании — министерство промышленности и торговли Пермского края. Предыдущий гендиректор компании Денис Болховских перейдет на пост заместителя руководителя. Ожидается, что он продолжит развивать индустриальный парк на территории бывшей базы «Пермгорэлектротранса» (ул. Энергетиков, 50).

Илья Шулькин информацию о своем назначении подтвердил. Он заявил, что перед ним поставлена задача по управлению проектом особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Осенцовского промышленного узла в Перми. Планируется, что эта зона разместится на площади около 240 га и станет одной из самых больших в России.

«Заявку на получение статуса особой экономической зоны готовит сейчас краевое Агентство инвестиционного развития, мы планируем ее подать в Министерство экономического развития РФ до 1 октября. В ноябре рассчитываем на ответ, после чего будем работать с потенциальными резидентами, согласовывать условия, готовить инфраструктуру, вести переговоры с ресурсоснабжающими компаниями по подключению к сетям. Это перспективный и амбициозный проект, важный для экономики края, и мне интересно участвовать в его реализации»,— пояснил депутат.

Статус особой экономической зоны присваивается на 49 лет. По информации „Ъ-Прикамье“, на данную площадку планируется привлечь предприятия химической отрасли. Это обусловлено близостью крупных предприятий «СИБУР-Химпром», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и ОХК «УралХим», которые могут быть заинтересованы в использовании продукции резидентов.

Краевые власти готовы на льготных условиях предоставить в аренду резидентам экономической зоны земельные участки с необходимой инфраструктурой и помочь с оформлением градостроительных документов. Также резиденты могут рассчитывать на льготы по налогу на прибыль и имущество организаций, по земельному и транспортному налогу. Кроме того, предприятия особой экономической зоны могут пользоваться иностранным оборудованием и комплектующими без уплаты таможенных пошлин. «На этом фоне действующие льготы для других инвестиционных парков выглядят, как пермский парк Горького в сравнении с „Диснейлендом“»,— поделился один из осведомленных собеседников.

На этапе запуска в проекте уже взаимодействуют пять крупных структур: федеральное министерство экономического развития, краевое Агентство инвестиционного развития, Корпорация развития Пермского края, «СИБУР-Химпром» и сама управляющая компания.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства Пермского края, о желании организовать в особой экономической зоне производство высоконапорных систем для нефтегазовой отрасли заявляло ООО «Группа Полипластик». Компания готова стать первым резидентом и вложить в проект около 350 млн руб.

Илья Шулькин окончил экономический факультет Пермского госуниверситета в 1995 году. После работал в коммерческих структурах. В начале 2000-х перешел на муниципальную службу: работал на должности вице-мэра, возглавлял департамент общественных отношений. В 2006-м был избран в первый созыв заксобрания Пермского края, где занял пост вице-спикера. Переизбирался во второй (2011–2016) и третий (2016–2021) созывы. В 2010–2012 годах представлял в Китае правительство Пермского края при торговом представительстве РФ. В 2015-м работал заместителем гендиректора «Фонда развития моногородов».

Последнее место работы Ильи Шулькина — проектный офис «Пермь-300», созданный в 2018 году на базе представительства Пермского края в Москве. Депутат руководил этой структурой и координировал работу городских, краевых и федеральных властей по подготовке 300-летия города. Недавно господина Шулькина на посту руководителя сменил бывший вице-премьер правительства Пермского края по вопросам образования, культуры, туризма и спорта Антон Клепиков.

Коллеги господина Шулькина полагают, что он справится с поставленными задачами. «У него достаточно компетенций»,— уверен лидер фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец. В то же время, он отмечает, что поскольку якорный участник экономической зоны уже определен, проект будет проще реализовывать.

Председатель комитета по промышленности, экополитике и налогам в заксобрании Татьяна Миролюбова отметила, что господин Шулькин, имеющий профильное экономическое образование, входит в состав ее комитета, который в свое время инициировал создание в Прикамье индустриальных парков. «Он хороший менеджер и погружен в эту тему»,— резюмировала депутат. Она полагает, что основными сложностями при развитии парка станет борьба за федеральные меры поддержки резидентов и поиск их самих. «Ресурс такой поддержки ограничен, его на все регионы не хватает, главное, чтобы Пермский край их получил,— говорит экс­перт.— За платежеспособных инвесторов между регионами существует конкуренция, привлечь их к нам тоже задача».

Константин Кадочников, Вячеслав Суханов