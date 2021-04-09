Россия брендет в одиночестве

Из-за пандемии в России по итогам 2021 года будет меньше международных брендов на рынке ритейла, прогнозируют консультанты. Низкая динамика выхода новых игроков окажется сопоставимой с кризисом 2014–2015 годов. Интерес международных торговых сетей к локальному рынку сможет восстановиться не раньше 2023 года: им мешают закрытые из-за пандемии границы и снизившаяся посещаемость торгцентров.

За первый квартал 2021 года в Россию вышли всего три новых международных бренда — Ecco Kids, Shikkosa и перезапущенный Accessories, говорится в исследовании CBRE. Аналогичные расчеты и у Knight Frank. Еще два международных игрока, по данным CBRE, за первые три месяца года покинули российский рынок — это Bath & Body Works и Topshop. Негативная динамика, вероятно, сохранится надолго. Руководитель отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько прогнозирует, что в общей сложности по итогам 2021 год в России могут начать работу 9–12 новых брендов, а 10–11 — уйдут.

Если эти прогнозы реализуются, то выход международных брендов окажется минимальным с 2014 года, а число закрытий будет примерно соответствовать кризисному 2015 году, когда в России перестали работать 11 международных сетей. Госпожа Малахатько прогнозирует, что в этом году в России появится очередной модный бренд группы H&M — Arket.

Эксперт говорит и о готовящемся перезапуске в России франшизы британского бренда Superdry. Впервые он вышел в Россию в 2015 году, тогда партнером компании стала PNN Group Низами и Насиба Пириевых. Годом позже права на развитие марки перешли к A3 Retail Group, а в 2018 году — к Surya Group Рави Навлани. В феврале 2020 года представитель Superdry говорил “Ъ”, что бренд разорвал отношения со структурами господина Навлани и обсуждает развитие в России с новым потенциальным партнером. Собеседник “Ъ” на рынке недвижимости рассказывает, что эксклюзивная франшиза бренда в РФ перешла собственникам магазина велосипедов «Спортив», развитием которого, как указывается на сайте сети, занимается Павел Ванзин. Предприниматель и представитель глобального офиса Superdry на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Но далеко не все консультанты смотрят на ситуацию пессимистично. Директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина отмечает, что по сравнению со многими европейскими рынками с начала года Россия находится в неплохих условиях с точки зрения суровости ограничительных мер и ущерба для бизнеса. Хотя активного развития в стране новых международных брендов эксперт при этом тоже не ждет. Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева тем не менее указывает на сохраняющиеся планы по развитию уже работающих в стране ритейлеров.

Марина Малахатько в целом также предполагает, что в торгцентрах закрывающиеся бренды будут заменены другими ритейлерами с локальным капиталом или моносторами всевозможных брендов. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов уверен, что проблема с разнообразием брендов России не грозит. Эксперт связывает высокую динамику закрытий с внутренними проблемами ритейлеров, устареванием части концепций и неудачным опытом российских франчайзи.

Последний тезис подтверждает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская, называющая сегмент торговли одеждой, обувью и косметикой наиболее пострадавшим от кризиса. Число франчайзи профильных сетей в прошлом году, по ее оценкам, сократилось на 24%. Поиск новых партнеров в России для международных брендов сейчас затруднен: представители бизнеса как минимум не могут самостоятельно приехать в страну, чтобы посмотреть предложенные локации. По мнению госпожи Рождественской, негативная динамика на рынке сохранится до восстановления трафика в торгцентрах и снятия существующих ограничений. Похожий прогноз делают аналитики CBRE, ожидая, что интерес международных брендов к российскому рынку вернется не ранее 2023 года.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев