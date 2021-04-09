Просто космос

Грядущая 60-летняя годовщина первого полета человека в космос — весомый повод, чтобы обсудить вклад космической индустрии в индустрию красоты. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, как марки посвящают свои новинки ракетам, Млечному пути, галактикам и туманностям.

Космическая и бьюти-индустрии гораздо более тесно связаны, чем это может показаться на первый взгляд. Например, LED-терапию стали использовать в индустрии красоты именно благодаря исследованиям NASA: ученые доказали, что светодиодная терапия способствует регенерации тканей, усиливает клеточный метаболизм и стимулирует выработку коллагена. Пригодилась в индустрии красоты и нанокерамика, которую изначально ученые NASA разработали для лекарств от рака: выяснилось, что нанокерамические частицы при нагреве утюжком для волос выделяют ионы, которые делают волосы особенно блестящими. Эту технологию впервые использовал бренд CHI.

Плодотворным для коллаборации бьюти и космоса оказался прошлый год. Осенью астронавты NASA доставили на МКС десять флаконов сыворотки Advanced Night Repair от Este Lauder для съемки на фоне панорамного космического вида. Кадры стали рекламной кампанией обновленной версии культовой сыворотки и обошлись бренду в $128 тыс.

В прошлом году корейский бренд Dr. Jart+ начал работать над новой линией Solarbiome на основе бактерий, выживших на поверхности МКС. Так, в формулу были включены Bacillus Subtilis и Deinococcus Subtilis, которые провели в космосе более 100 дней, показав высокую устойчивость к ультрафиолетовым лучам, радиации и температуре выше 100 градусов.

Данные по этим бактериям марка получила благодаря эксперименту NASA Project Expose-E, в ходе которого изучалось воздействие УФ-излучения на различные биологические образцы.

Запах космоса в парфюмерии

Космонавты говорят, что в космосе пахнет металлом, гарью, озоном и порохом. «Этот запах сложно описать. Лучшее, что я могу придумать,— это металл. Это напомнило мне лето в колледже, где я много часов работал со сварочной горелкой, ремонтируя тяжелое оборудование для небольшого лесозаготовительного предприятия. Приятный, сладко пахнущий сварочный дым — это запах космоса»,— говорит американский инженер-химик и астронавт NASA Доналд Рой Петтит в своем интервью The Atlantic.

В 2009 году удалось разобрать на молекулы газопылевое облако Стрелец B2 и обнаружить в нем химическое вещество этилформиат, имеющее характерные запахи рома и малины. Частично по результатам этого исследования и по опросам космонавтов NASA выпустили в 2020 году аромат Eau de Space. Разработку поддержали невероятные 13 тысяч спонсоров со всего мира! Создал композицию химик и фармацевт Стив Пирс, который работал над выставкой ароматов, посвященных космосу, и воссоздал запах внутри станции «Мир». «Я прослушал записи интервью с астронавтами, которые рассказывали о своих ольфакторных ощущениях от скафандров, когда возвращались из открытого космоса в кабину шаттла»,— говорит Стив Пирс.

Все не до конца изведанное становится источником вдохновения, поэтому для парфюмеров космос — это поле для творчества. Марки часто выпускают композиции с «космическими» названиями, фантазируя с компонентами или посвящая новинку тому или иному открытию. Например, новый аромат Apollonia от Xerjoff посвящен шаттлу «Аполлон-11», который впервые в истории доставил космонавтов на Луну. Флакон по цвету и текстуре напоминает рельеф Луны, а сам аромат построен на нотах белых цветов и ириса. Это яркий пример романтизации темы космоса в парфюмерии.

Зато повторяет тот самый запах гари и горячего металла, который ощутил астронавт «Аполлон-11» Базз Олдрин, высадившись на лунный грунт, композиция Methaldone от марки Aether.

Но так как гарь и металл, очевидно, не будут заряжены на коммерческий успех, марки играют с более привычными и продаваемыми компонентами. Так рождаются ароматы с красивыми историями, при создании которых парфюмеры вдохновляются млечным путем, бесконечностью звездного неба и ракетами. Композиция Nebula 1: Orion от Oliver & Co посвящена туманности Ориона — одному из самых ярких объектов космоса, которую нередко можно увидеть невооруженным глазом. Аромат построен на контрастах: теплые белые цветы и цитрусовые с холодными металлом, анисом и лавандой.

Вторым по значимости после Angel для дома Thierry Mugler стал в 2005 году аромат пришельца Alien. С тех пор композиция не раз переиздавалась, но концепция таинственности и загадочности сопровождает каждый новый фланкер. Аромат построен на сочетании древесных, амбровых и цветочных нот.

Галактика в палетке

Galaxy Chic от BH Cosmetics

В декоративной косметике воссоздать космос еще проще благодаря множеству имеющихся в открытом доступе снимков галактики. Так рождаются в основном тени в «космической» текстурой. Палетка теней Galaxy Chic от BH Cosmetics — это целая Солнечная система. Все оттенки так или иначе повторяют изображения самых известных космических объектов — Солнца, Луны и большинства планет. Похожая палетка с тенями металлической текстуры — Moondust — есть у Urban Decay, хотя уже и снята с производства. Вместо нее у марки есть блестящие монотени Moondust. Все это вдохновляет блогеров на создание креативного макияжа: несколько лет назад #galaxymakeup был одним из самых актуальных для Хеллоуина.

Как правило, создатели используют и космический нейминг: тушь Rocket у Maybelline, тени Cosmos у Dior, тени Galaxy у Clinique, маска с глиттером Gravitymud от GlamGlow и так далее. Блестки, голографические переливы и звездочки прилагаются. По данным отчета поисковой платформы Lyst, космос — главная тема прошлого года. И эта тенденция явно продолжается.

Дарья Богомолова