Волгоградец проведет 16,5 лет в колонии за сбыт наркотиков и легализацию 15,5 млн рублей

Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего Александра Скворцова. Он признан виновным в пяти эпизодах незаконного сбыта наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), в двух эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, чч. 4,5 ст. 228.1 УК РФ), а также в легализации денег, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщили в региональной прокуратуре, в 2016 году Александр Скворцов после увольнения с должности оперуполномоченного службы по контролю за оборотом наркотиков привлек своего бывшего стажера для распространения запрещенных веществ. С января по ноябрь 2017 года сообщники якобы сбывали сильнодействующие синтетические наркотики и психотропные вещества в Волгограде, Волжском и Камышине. Предположительно, они получили более 15,5 млн руб., которые легализовали, приобретая криптовалюту и обналичивая ее.

Вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 16,5 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в 400 тыс. руб. Ранее сообщник обвиняемого, полностью признавший вину, приговорен к девяти годам исправительной колонии строгого режима.

Мария Шахрай