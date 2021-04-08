Саратовская администрация обжаловала штраф в 400 тыс. руб. за свалку на Соколовой горе

Администрация Саратова не согласно с назначенным муниципалитету Росприроднадзором штрафом в размере 400 тыс. руб. Об этом сообщается в официальном комментарии администрации.

Штраф был назначен в связи с тем, что надзорный орган выявил факт несанкционированного складирования бытовых отходов на Соколовой горе.

Постановление Росприроднадзора обжаловано в Волжский районный суд. Чиновники объясняют свою позицию тем, что территория горы занимает площадь более 100 тыс. кв. м и включает 791 земельный участок, имеющий более 500 правообладателей. Именно они, по мнению администрации, должны нести ответственность за состояние своих участков.

Марина Ковалева