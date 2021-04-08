В хранилища качают новые цены

Цены на газ в Европе на фоне активной закачки в подземные хранилища и похолодания достигли максимума с осени 2018 года и уже превышают $250 за тысячу кубометров. Кроме того, рост цен на выбросы СО2 в Европе заставляет потребителей замещать угольную генерацию газовой, что приводит к росту спроса на сырье. Аналитики ожидают, что потепление и перенаправление грузов СПГ из Азии сдержат дальнейший рост цен, но в целом они сохранятся на высоком уровне до конца года.

Цены на газ в Европе, вопреки ожиданиям, продолжают расти и после окончания отопительного сезона и уже достигли рекордного с осени 2018 года уровня. Сейчас газ на нидерландском хабе TTF на споте стоит свыше $252 за тысячу кубометров (€20,35 за 1 МВт•ч). Разница в цене с сентябрьским фьючерсом, который торгуется на уровне €20 за 1 МВт•ч, несущественна, форвард на четвертый квартал 2021 года составляет €21 за 1 МВт•ч.

Основным драйвером спроса на газ в Европе выступает его закачка в хранилища — рынок после холодной зимы вошел в весенний сезон с рекордно низкими запасами. Игроки рынка начали активно закачивать газ в ПХГ еще в конце марта, что и поддерживает цены на газ на высоком уровне. ПХГ Европы заполнены на 31% (29% в конце зимы), за зиму из хранилищ поднято около 69 млрд кубометров, что на 24 млрд кубометров больше, нежели годом ранее.

При этом эта весна в Европе холодная, и появление дополнительных потребностей в газе подталкивают его цены вверх, отмечает Мария Белова из Vygon Consulting. При этом «Газпром», добавляет она, выполняет свои обязательства по поставкам в рамках действующих контрактов и имеет право не удовлетворять запросы на дополнительные объемы, как он это делал, например, в начале этого года для того, чтобы не допустить разбалансировки рынка.

«Газпром» ожидает, что начавшаяся кампания по заполнению хранилищ станет крупнейшей с 2011 года.

Монополия сообщала о росте поставок газа в страны дальнего зарубежья в первом квартале на 30,7%. Бюджет «Газпрома» на 2021 год верстался исходя из средней цены экспорта газа в дальнее зарубежье $170 за тысячу кубометров. Свыше 60% контрактов «Газпрома» в Европе привязаны к спотовым ценам.

Одновременно с этим поставки СПГ на рынок Европы в апреле пока незначительно отстают от средних показателей прошлого года. Кроме того, в Европе рекорды бьют и цены на выбросы CO2, превышающие €43 за тонну. Это, в свою очередь, ускоряет перевод станций с угля на газ, в частности, в Германии и Польше, что также способствует росту спроса на последний.

В абсолютных показателях с начала апреля в газохранилища Европы в сутки закачивается порядка 260 млн кубометров газа, при этом на фоне роста спроса со стороны хранилищ поставки регазифицированного СПГ в газотранспортную систему Европы отстают от прошлогоднего уровня, отмечает аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. Поставки из Норвегии идут на зимних максимумах, при этом «Газпром» снижает поставки по «Турецкому потоку» для Европы по сравнению со второй половиной марта.

«Таким образом, за исключением Норвегии, у других поставщиков не наблюдается стремления “заливать” рынок Европы газом, тем самым сбивая цены»,— отмечает аналитик, добавляя, что на цены на газ влияет холодная погода, установившаяся над частью Европы в последние дни, однако в течение нескольких дней в регионе ожидается потепление. В то же время, добавляет он, для подготовки к зиме в этот сезон предстоит закачать в ПХГ 60–65 млрд кубометров, и к лету темпы закачки значительно увеличатся.

Текущие спотовые цены на газ в Европе уже превышают эти показатели в Азии, что является нетипичной ситуацией.

Следовательно, многие газовозы, ранее ориентированные на восток, будут перенаправлены в Европу, считает Мария Белова. Это, по ее мнению, окажет понижающее воздействие на стоимость газа в Европе, равно как и установление нормальной для этого времени года погоды. Однако необходимость восполнять опустошенные ПХГ является фундаментальным фактором и формирует позитивные ожидания относительно уровней цен на газ в Европе: так, декабрьский фьючерс на TTF за последний месяц вырос на $35 за тысячу кубометров, до $260.

Татьяна Дятел