Из Волгодонска отправлен атомный реактор нового типа для Курской АЭС-2

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) отгружен корпус атомного реактора нового типа – ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) для первого блока Курской АЭС-2. Об этом сообщила пресс-служба компании.

ВВЭР-ТОИ — относится к атомным реакторам нового типа, обладает повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями, а также повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.

Вес изделия — около 340 т. Транспортировка реактора осуществится комбинированным путем. До спецпричала Цимлянского водохранилища изделие доставят автотранспортом, далее — речной путь по Дону и Волге до причала в Воронеже. Затем изделие вновь перегрузят на автотранспорт и доставят до Курчатова. По воде груз преодолеет 1500 км, при транспортировке автопоездомдорожный путь составит 300 км, при этом корпус реактора пересечёт 9 мостов.

Сергей Иванов