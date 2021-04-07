В Ярославле МЧС экстренно предупредило о дожде и мокром снеге

Главное управление МЧС по Ярославской области 7 апреля опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. В ведомстве сообщают, что по данным ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18 часов 7 апреля и далее в течение суток на территории Ярославской области прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, ожидается, что в области произойдет усиление ветра, порывы которого будут достигать 15 м/с.

В связи с ухудшением погоды спасатели просят жителей региона проявлять внимательность и осторожность. Из-за дождя и ветра и мокрого снега МЧС прогнозирует увеличение вероятности возникновения ЧС. В частности, возможны затруднения в работе всех видов транспорта на автомобильных дорогах, рост числа ДТП. Возможны повреждения и обрывы ЛЭП и линий связи. Прогнозируются обрушения слабоукрепленных широкоформатных конструкций и ветхих крыш. Возможны нарушения в работе системы ЖКХ.

Антон Антонов