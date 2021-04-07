Песков: обострение в Донбассе не влияет на экономическую стабильность России

Волатильность рубля, которая наблюдается сейчас на рынках на фоне обострения в Донбассе, не влияет на экономическую стабильность в России в целом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля признает, что эскалация в регионе негативно воздействует на рынки. Однако господин Песков уверен, что профильные ведомства, правительство и ЦБ контролируют ситуацию.

“Ъ FM” в ходе пресс-колла спросил у Дмитрия Пескова, не может ли ситуация в Донбассе ударить по российской экономике и благосостоянию граждан. «Ну конечно же, напряженность в непосредственной близости от наших границ – это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки. К сожалению, это обычная практика. Но, еще раз повторяю, в целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема. Волатильность курса была и раньше, были разные причины, спекулятивного характера, неспекулятивного характера, но это не влияет, еще раз повторяю, на стабильность экономическую в целом»,— ответил он.

На уточняющие вопрос, не опасаются ли в Кремле повторения «черного вторника» 2014 года (16 декабря), когда обрушилась национальная валюта, господин Песков ответил: «Я думаю, что все-таки наши соответствующие ведомства, правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем».

Ранее 7 апреля курс доллара в ходе торгорв на Мосбирже превысил 78 руб. впервые с 5 ноября 2020 года, а евро поднялся выше 92 руб. впервые с 1 февраля.

3 апреля миссия ОБСЕ сообщила об обострении конфликта в Донбассе. 6 апреля Украина запросила экстренную встречу трехсторонней контактной группы по Донбассу, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны для Киева — вступление в НАТО. МИД Украины сообщил, что будет открывать огонь в Донбассе только в случае возникновения угрозы войскам. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил масштабную проверку готовности войск. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается.

Подробнее о переговорах по Донбассу — в материале “Ъ” «Как НАТО ляжет».