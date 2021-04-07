Три сибирских региона попали в топ по высокому загрязнению воздуха в 2020 году

Красноярский край, Иркутская область и Хакасия попали в топ-7 регионов РФ по выявленным высоким загрязнениям воздуха в 2020 году, сообщается в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Красноярском крае за год высокое загрязнение воздуха было выявлено 10 раз, в Иркутской области и Хакасии — пять раз. Лидером рейтинга по загрязнению воздуха в России стала Самарская область (147 раз за прошлый год).

При этом 2020 год стал самым «грязным» для России за все время сбора статистики. Всего было выявлено 243 случая высокого загрязнения воздуха, годом ранее — 63. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2010 году, тогда Росгидромет зарегистрировал 126 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения.

Аналитики компании связывают рост количества загрязнения с пандемией коронавируса. Во время локдауна компании не могли заниматься производством продукции, из-за этого после отмены жестких ограничений они начали “наверстывать упущенное”, что увеличило число выбросов в атмосферу.

Высокое загрязнение отмечается в случае, когда в атмосферном воздухе превышена предельно допустимая концентрация(ПДК) одного или нескольких веществ в 10 и более раз.

Даниил Тарабукин