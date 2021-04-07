Главные новости к утру 7 апреля

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился коронавирусом COVID-19, сообщил его адвокат Михаил Карапетян. Защита уже попросила следствие изменить меру пресечения экс-главе региона. Сейчас обвиняемый в организации двух убийств и покушения находится в московском СИЗО «Лефортово». О позиции защиты

В Красном море на борту иранского грузового судна Saviz, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции (КСИР), взорвались мины, сообщили СМИ. По информации арабских телеканалов, корабль занимался сбором разведданных, а за атакой стоит Израиль. Ни Иран, ни Израиль ЧП в регионе пока не комментировали. США заявили о непричастности к ЧП.

Вашингтон прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление в НАТО — это «единственный путь к окончанию войны на Донбассе» для Киева. Госдепартамент США заявил, что Вашингтон поддерживает политику «открытых дверей» НАТО , но не уточнил, когда именно Украина сможет стать членом Североатлантического альянса. О ситуации в регионе

Возвращение российского посла Анатолия Антонова в США не является «вопросом ближайших дней», сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, это будет зависеть от действий властей США. Дипломат был отозван 20 марта из Вашингтона в Москву для консультаций. О причинах консультаций

Вечером 6 апреля прошли первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1. «Манчестер Сити» победил «Боруссию» со счетом 2:1. Ответные матчи пройдут 14 апреля. Об итогах встреч

О предстоящих 7 апреля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.