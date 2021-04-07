Главные анонсы 7 апреля

В Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе и вопросы военно-технического сотрудничества. Об отношениях стран

В Москве на пленарном заседании Государственной думы депутаты заслушают отчет Счетной палаты о работе за 2020 год. Об отчете главы СП перед президентом

В Казахстан с визитом прибудет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Запланированы переговоры с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел страны Мухтаром Тлеуберди.

Пройдут матчи четвертьфинала Кубка России по футболу «Сочи»—«Локомотив» и «Ахмат»—«Уфа».