«AliExpress Россия» впервые раскрыла годовой оборот

Оборот «AliExpress Россия» по итогам финансового года (с 1 апреля 2020-го по 31 марта 2021 года) составил 229,3 млрд руб., показатель не включает услуги, говорится в сообщении компании. С момента создания совместного предприятия в октябре 2019 года компания впервые раскрыла годовые финансовые показатели.

Локальные продажи обеспечили 24% от оборота площадки, или 54,9 млрд руб. Общее количество уникальных покупателей за финансовый год составило 26,2 млн человек. Ежемесячная аудитория «AliExpress Россия» составляет 29,1 млн человек. Сейчас на «AliExpress Россия» более 220 тыс. иностранных продавцов и 45 тыс. локальных.

«AliExpress Россия» — совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций.

Арина Барабанова