Жителя уральской деревни будут судить за оскорбление Путина в соцсетях

Шалинский районный суд (Свердловская область) рассмотрит административное дело в отношении 59-летнего жителя деревни Гора Сергея Усольцева, обвиняемого в оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ), говорится в картотеке суда. Как рассказал “Ъ-Урал” сам господин Усольцев, на него составили два протокола за оскорбление президента Владимира Путина и партии «Единая Россия».

Сергей Усольцев оставил комментарии к публикациям в «Яндекс.Новостях», которыми затем поделился во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». По словам господина Усольцева, комментарии содержали нецензурные выражения о пенсионной реформе, обнулении президентского срока и поправках к Конституции.

Правонарушение выявило управление «К» МВД, рассказал господин Усольцев. «Они не дождутся от меня ни копейки. Это беспредел нашей власти, "ВВП" и "Единой России", под чью дудку все пляшут»,— сказал он, добавив, что из-за отсутствия работы в деревне, он живет на иждивении жены, получающей пенсию по инвалидности.

Судебные заседания должны были состояться во вторник, 6 апреля, однако суд перенес их на 20 апреля. По данной статье Сергею Усольцеву грозят штрафы от 30 до 100 тыс. руб.

Михаил Мананников