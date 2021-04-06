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Доллар поднялся выше 77 рублей впервые с ноября

Курс доллара на Мосбирже к 16:13 поднялся до 77,16 руб. Последний раз его цена была выше 77 руб. 16 ноября 2020 года. Евро к 16:13 стоил 91,27 руб. Рост иностранных валют к рублю стал тенденцией двух последних недель.

Заметное ослабление рубля происходит на фоне роста санкционного давления и падения цен на нефть в условиях расширения карантина в Европе. Участники рынка считают, что в ближайшие дни курс доллара может достигнуть 78 руб./$.

Что будет с рублем, долларом и нефтью в апреле — в экономическом прогнозе “Ъ”.

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