Круглый стол «Техника для сельского хозяйства»

Сельхозпредприятия Удмуртии традиционно испытывают потребность в обновлении материально-технической базы. В первую очередь это касается техники, которая непосредственно работает в полях. Каков ее износ и какие есть механизмы для приобретения новой техники, в чем есть наибольший спрос, каковы перспективы развития в республике направления производства сельхозтехники и ее обслуживания, обсудим на круглом столе “Коммерсантъ-Удмуртия” «Техника для сельского хозяйства» 14 апреля в 15:00.

Вопросы для обсуждения:

Каков в целом износ сельхозтехники у предприятий АПК в Удмуртии?

Каким образом предприятия обновляют технику? Какие возможности по ремонту техники, модернизации?

Какой спрос на новую технику в АПК Удмуртии? Какого рода техника пользуется особым спросом?

Какие механизмы для приобретения используются? Насколько они доступны? Кредит, лизинг, господдержка

Какие есть предложения по технике для сельхозпредприятий Удмуртии? Как, на каких условиях ее можно приобрести?

Как подобрать технику под запросы предприятий?

Насколько доступно техобслуживание этой техники?

Каковы перспективы развития производства сельхозтехники в Удмуртии?

Потенциальные участники: минсельхоз Удмуртии, производители техники и дилеры, лизинговые компании, банки, сельхозпроизводители.

Дата: 14 апреля в 15:00

Место: Ижевск, ул. Авангардная, д. 4 Б, пресс-центр Медиагруппы «Центр»

По всем вопросам, касающимся участия в круглом столе, просим обращаться к руководителю отдела проектов Светлане Филатовой: +7 (905) 875-80-20, +7 (3412) 945-075.

Трансляция с круглого стола велась на страницах «Коммерсантъ-Удмуртия» во «ВКонтакте» и Facebook, а также во «ВКонтакте» портала Izhlife.

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