«Нижнекамскнефтехим» приобрел технологии Lummus Technology для олефинового комплекса

ПАО «Нижнекамскнефтехим» заключило с компанией Lummus Technology LLC контракты на предоставление лицензий и инжиниринговых услуг на технологии для производства этилбензола и стирола мощностью 250 тыс. тонн в год и пропилена полимерного качества мощностью 150 тыс. тонн в год. Обе установки будут работать в составе строящегося олефинового комплекса (ЭП-600).

Как уточнила пресс-служба нижнекамского предприятия, контракт 31 марта подписали генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» (входит в группу ТАИФ) Айрат Сафин и вице-президент и управляющий директор департамента этилена и нефтехимии Lummus Technology Стивен Стэнли.

В установке по производству этилбензола и стирола будут применены технологии EBOne и CLASSIC SM, по производству пропилена — метатезиса олефинов.

Ранее «Нижнекамскнефтехим» заявлял, что основной этап строительства олефинового комплекса «Этилен-600» должен завершиться в декабре 2022 года, что позволит во второй половине 2023 года начать производство продукции.

На комплексе планируют ежегодно выпускать 600 тыс. тонн этилена, а также 272 тыс. тонн пропилена, 246 тыс. – бензола, 88 тыс. – бутадиена.

Строительство олефинового комплекса ведется в рамках заключенного в июне 2017 года меморандума о стратегическом сотрудничестве между группой «ТАИФ», в которую входит «Нижнекамскнефтехим», и немецкой компанией Linde AG. Базовое соглашение о проектировании, поставке оборудования и оказании услуг по пуску в эксплуатацию первого этапа будущего завода было подписано между «Нижнекамскнефтехимом» и подразделением Linde Engineering. В феврале 2019 года был заключен контракт на строительно-монтажные работы с турецкой компанией Gemont.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"