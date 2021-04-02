В Москве патенты для мигрантов могут стать электронными

В Москве патенты, выдаваемые иностранным гражданам на работу, станут электронными. Проект приказа разработан МВД России и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Общественное обсуждение документа продлится до 16 апреля.

«Ввести... в действие на территории города федерального значения Москвы патент в форме карты с электронным носителем информации»,— говорится в документе. Новый механизм нужен для оптимизации услуги.

Как уточнило МВД России, сейчас трудовые патенты выдаются иностранцам без электронного кода. Новый формат документа должен защитить патенты от подделок.

О других новых правилах для иностранцев — в материале “Ъ” «Трудовых мигрантов учтут по пальцам».