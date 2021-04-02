Главные новости за неделю 29 марта-2 апреля

По данным на 29 марта 2021 года на Кубани было зарегистрировано 111 новых случаев заражения коронавирусом. 30 марта суточный прирост COVID-пациентов составил 109 пациентов в сутки. 31 марта зарегистрировано 1о7 новых заболевших COVID-19, 1 апреля — 110, 2 апреля — 109. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 42 588 человек.

Ленинский районный суд Краснодара признал виновным бывшего главу Динского района Сергея Пономарева по ч. 6 ст. 290 УК РФ в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 8,5 годам колонии строгого режима, а также пятилетний запрет занимать государственные должности, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Следственные органы возбудили второе уголовное дело после проведения обысков в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР региона. По данным ведомства, фигурантом дела стал начальника отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания, которого подозревают в получении взяток (ч.2 ст.290 УК РФ).

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Самолет Boeing-737, летевший из московского аэропорта Шереметьево, совершил аварийную посадку в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Краснодар. Сигнал от экипажа рейса 1104 (авиакомпания «Аэрофлот») поступил 28 марта в 17:26. «Произошло рассогласование механизации закрылков. Объявлена аварийная посадка. К месту направлены службы экстренного реагирования», - говорится в сообщении воздушной гавани. На борту самолета находятся 149 человек.

Бывший начальник управления министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края признан виновным в получении взятки Ленинским районным судом, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ. Согласно материалам следствия, в феврале 2019 года к начальнику управления развития малых форм хозяйствования минисельхоза за консультацией в получении субсидии обратилась председатель сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребкооператива. Чиновник пообещал оказать помощь в получении субсидии на развитие бизнеса за вознаграждение 4 млн руб. для передачи председателю конкурсной комиссии - заместителю министра сельского хозяйства.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении депутата городской думы Новороссийска Михаила Ерохина. Чиновника обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере», сообщает пресс-служба СУ СК РФ. По данным следствия, господин Ерохин был задержан с поличным при получении взятки в размере 2,1 млн руб. от заместителя главы администрации города Новороссийска в ходе операции правоохранительных органов.

Власти Краснодарского края выделят 2,2 млрд руб. на организацию и проведение детской оздоровительной кампании в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Накануне 29 марта Роспотребнадзор разрешил увеличить максимальную нагрузку детских лагерей до 75%. Кроме того, ведомство разрешило принимать детей в лагерях из других регионов.

Главгосэкспертиза России повторно одобрила второй этап строительства глубоководного незамерзающего сухогрузного района морского порта Тамань. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Положительное заключение на строительства сухогрузного района уже выдавалось в 2014 году, но позже инвестпроект включили в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а также в подпрограмму «Комплексное развитие транспортных узлов» госпрограммы «Развитие транспортной системы», в результате потребовалась новая оценка.

«Гледен Инвест» миллиардера Александра Клячина откроет в Геленджике отель под брендом Metropol на месте комплекса Kempinski. Представитель Клячина подтвердил, что 30 марта входящее в «Гледен Инвест» ООО «Метрополь Эссет Менеджмент» заключило договор аренды для оказания услуг по управлению пятизвездочным отелем.

Росавиация запретила прямые авиарейсы из аэропортов Краснодарского края в Турцию и Великобританию. Оператор аэропортов Краснодар и Сочи заявил о миллионных убытках.

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал решение мэра кубанской столицы Евгения Первышова баллотироваться в Государственную думу России. С данной просьбой глава города обратился к губернатору 31 марта.

На парад Победы в Новороссийске допустят зрителей, привившихся от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). В проведении вакцинации готовы оказать помощь военные медики. Всего планируется привить около 5 тыс. зрителей и почетных гостей парадов, которые пройдут в 10 городах ЮВО — Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Майкопбанк», по величине активов занимавшего 321 место в банковской системе РФ. Информация опубликована на официальном сайте ЦБ РФ. Причина отзыва лицензии – попытки искусственно улучшить финансовые показатели путем завышения стоимости имущества, занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.

И.о. главы следственного управления СКР по Республике Адыгея Альберт Абрамян возбудил второе уголовное дело в отношении мэра Майкопа Андрея Гетманова. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления республики.

В Сочи застройщики элитной недвижимости начали приостанавливать продажи из-за слишком высокого спроса на недвижимость. Об этом сообщает Golden Brown Group. По данным аналитиков компании, такая ситуация наблюдается в наиболее ликвидных жилых комплексах и апартаментах, а также в коттеджных поселках.