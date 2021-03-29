Бывший глава Динского района приговорен к 8,5 годам колонии за взятку 10 млн рублей

Ленинский районный суд Краснодара признал виновным бывшего главу Динского района Сергея Пономарева по ч. 6 ст. 290 УК РФ в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 8,5 годам колонии строгого режима, а также пятилетний запрет занимать государственные должности, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Судом установлено, что в мае 2018 года Сергей Пономарев потребовал от владельца компании-застройщика взятку в сумме 4 млн руб. за то, чтобы не привлекать его к ответственности в случае нарушений в строительстве школы в поселке Южный. В октябре того же года господин Пономарев потребовал дополнительно 7,2 млн руб. за то, чтобы работы на объекте были приняты, а контракт с застройщиком продлен, после чего сумма вознаграждения была снижена до 6 млн руб.

В декабре 2018 года чиновник был задержан с поличным при передаче взятки сотрудниками ФСБ. Господин Пономарев вину не признал и сообщил следствию, что 4 млн получил в качестве добровольного взноса на социальные нужды. Передача второй взятки подсудимый объяснил провокацией правоохранительных органов. Суд, изучив доказательную базу, утвердил обвинительный приговор, назначив наказание в виде заключения в колонию и запрета на работу в государственных органах.

Ольга Логинова