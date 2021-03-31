Мэр Краснодара Евгений Первышов будет баллотироваться в депутаты Госдумы РФ Его кандидатуру поддержал глава Кубани

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал решение мэра кубанской столицы Евгения Первышова баллотироваться в Государственную думу России. С данной просьбой глава города обратился к губернатору сегодня, 31 марта.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, господин Первышов занял должность в Минстрое РФ в декабре 2015 года, с 2013 года он работал вице-мэром Краснодара, ранее — главой Прикубанского внутригородского округа, возглавлял управление муниципального контроля. С 2005 года активно участвовал в политике — был заместителем руководителя местного отделения партии «Родина», затем в гордуме Краснодара входил во фракцию «Справедливая Россия».

Дмитрий Михеенко