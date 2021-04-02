В Сочи застройщики элитного жилья останавливают продажи из-за высокого спроса

В Сочи застройщики элитной недвижимости начали приостанавливать продажи из-за слишком высокого спроса на недвижимость. Об этом сообщает Golden Brown Group.

По данным аналитиков компании, такая ситуация наблюдается в наиболее ликвидных жилых комплексах и апартаментах, а также в коттеджных поселках. В Golden Brown Group отмечают, с января 2021 года некоторые застройщики останавливают продажу лотов на несколько дней, а возобновляют их уже с повышением цены в пределах 30%.

«Из-за высокого спроса на недвижимость в Сочи девелоперы не ограничиваются плановыми повышениями цен, а делают это несколько раз в месяц. Иногда повышение происходит внезапно для потенциального покупателя, уже забронировавшего лот по более низкой стоимости», - заявила гендиректор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская.

Сейчас наиболее востребована недвижимость на федеральной территории Сириуса, где в среднем цены достигают 700 тыс. рублей за 1 кв. м, отмечают в компании.

В целом, в первом квартале 2021 года спрос на жилую недвижимость в Сочи вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с конца 2020 года цены на жилую недвижимость в Сириусе выросли в среднем на 40%. При этом местами рост стоимости квадратных метров в новостройках достигает 72%. Иногда девелоперы корректируют цены дважды в день. Эксперты объясняют такой ажиотаж высоким спросом на жилье на федеральной территории, куда, как ожидается, скоро начнут вкладываться большие деньги, а также низким числом предложений из-за моратория на выдачу разрешений на строительство.

В 2020 году в Сочи спрос на элитные загородные дома вырос на 97% по сравнению с годом ранее. Самая востребованная недвижимость расположена рядом с Красной поляной и Олимпийским парком, в 15-30 минутах езды от моря.

Алексей Белянин