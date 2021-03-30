Бывший начальник управления минсельхоза Кубани осужден за получении взятки в размере более 7,5 млн рублей

Бывший начальник управления министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края признан виновным в получении взятки Ленинским районным судом, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Согласно материалам следствия, в феврале 2019 года к начальнику управления развития малых форм хозяйствования минисельхоза за консультацией в получении субсидии обратилась председатель сельскохозяйственного снабженческо-бытового потребкооператива. Чиновник пообещал оказать помощь в получении субсидии на развитие бизнеса за вознаграждение 4 млн руб. для передачи председателю конкурсной комиссии - заместителю министра сельского хозяйства. Предпринимательница сообщила о вымогательстве взятки в правоохранительные органы, и заместитель министра сельского хозяйства был задержан с поличным при передаче взятки 30 апреля 2019 года. Уголовное дело в отношении чиновника в данный момент еще рассматривается в суде.

Также подсудимый в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года вымогал у председателей сельскохозяйственных потребкооперативов взятки в общей сумме 10 млн руб. за возможность участвовать в программе по развитию сельского хозяйства на Кубани и выделение им грантов. Фигуранты уголовного дела успели получить только 3,5 млн руб., оставшиеся деньги переданы не были.

В результате по указанным эпизодом были возбуждены уголовные дела по ч.6 ст.290, ч.3 ст.30, ч.6 ст.290, ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размерах» и «Покушение на получение взяток». В ходе суда подсудимый вину признал и согласился с предъявленным обвинением. Суд счел представленную доказательную базу достаточной для вынесения обвинительного приговора. С учетом досудебного соглашения о сотрудничестве и помощи в следствии, обвиняемому было назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и последующим лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 7 лет.

Ольга Логинова