Особый статус

Пентхаусы с панорамными окнами и террасой, холлы с ресепшн и дорогостоящей дизайнерской отделкой, дворы с ландшафтным дизайном и охраной 24/7, — все это уже не редкость в нашем городе и стало частью жилых комплексов бизнес-класса. А есть ли уровень выше? Да, и это новый проект от «УралДомСтрой» — жилой комплекс «Особняк», единственный на сегодня дом в Ижевске, который соответствует всем требованиям премиального сегмента недвижимости, долгожданный must have для жителей города с особенным статусом.

Жилой комплекс «Особняк» строится между Свято-Михайловским Собором и Национальной Библиотекой УР, на одной из старинных улиц — имени Вадима Сивкова. Вокруг есть все, что нужно для продуктивного утра, насыщенного дня и спокойного его завершения: Летний сад имени М.Горького, набережная, рейтинговая школа, деловые центры, магазины, фитнес-инфраструктура, уютные кафе и модные рестораны, театры и музеи. При этом дом расположен в уютном квартале с тихими переулками и позволяет быть в центре города, но не на виду, находиться в гуще событий, но с возможностью отдохнуть на приватной территории комплекса.

«Особняк» — это девятиэтажный авторский архитектурный проект. Классический фасад поддерживает исторический облик центра города: пастельная гамма, белый декор, рустовка, объемные карнизные свесы, колоннада с вертикальными углублениями и баллюстрада, расположенная на крыше. Входная группа арочной формы с отделкой рустом и раскладкой, имитирующей лучи солнца, впечатляет высотой в два этажа. Для фасада были эксклюзивно изготовлены 2 080 декоративных элементов из стеклофибробетона — материала, который архитекторы мирового уровня Заха Хадид и Тадао Андо применили в таких выразительных проектах, как станция метро «Тютюсен» в Японии, бизнес-центра «Пересвет Плаза» и Технопарк «Сколково» в России.

Фото: УралДомСтрой

Территория дома — это изысканный двор-сад с парковой архитектурой: ровные газоны, декоративные формы из подстриженных кустов и зелени, живые изгороди, чередование открытых пространств и объемных декоративных элементов. Жителям дома доступны спокойные прогулки и беседы в окружении тихой природы. Территория закрыта от посторонних, а за безопасность отвечают круглосуточная охрана, видеонаблюдение и персональные автоматизированные системы доступа последнего поколения.

«Особняк» — это высокий уровень сервиса: резидентов дома и их гостей встретит приветливый, учтивый и обходительный персонал. В дизайнерском лобби с премиальной отделкой установлен камин, чтобы провести встречу в уютной, располагающей к неспешному разговору обстановке.

В жилом комплексе всего 32 квартиры, что гарантирует исключительное соседство и отличает элитный дом от других классов жилой недвижимости. Для резидентов доступны апартаменты, просторные квартиры и пентхаусы премиального формата со свободной планировкой и увеличенной почти в 1,5 раза высотой потолков и проемов окон.

Фото: УралДомСтрой

На первом этаже жилого комплекса «Особняк» предусмотрены апартаменты с отдельными входными группами, два из которых с собственной террасой. На остальных этажах, кроме верхних, расположено по 4 квартиры, владельцы которых смогут создать индивидуальную планировку и интерьер. Несущие конструкции дома спроектированы таким образом, чтобы максимально увеличить свободное пространство, и сделать его неповторимым.

На верхних этажах расположены пентхаусы, каждый из которых занимают половину этажа: трехметровые потолки, теплая терраса и открытый балкон с видом на город и его достопримечательности. На последнем девятом этаже — пентхаусы с террасой sky-studio, можно установить дровяной камин и остаться наедине с городом под умиротворяющий треск огня и шипение мокрого дерева.

Фото: УралДомСтрой

Все в жилом комплексе «Особняк» имеет высокие стандарты качества и особенный подход к резидентам дома. Инженерные системы не исключение.

Для технического оснащения дома выбраны ведущие мировые производители — признанные в своей области лидеры рынка, с многолетней историей и проверенной репутацией:

— уникальная для Ижевска система очистки и подготовки холодной и горячей воды до качества питьевой от австрийского производителя BWT. Система освобождает воду от всех видов примесей, обеззараживает, умягчает и минерализует ее. Вода имеет отличные вкусовые качества, способствует повышению косметического эффекта, укреплению здоровья и долголетию. Для всех этапов системы очистки производитель BWT использует последние разработки и исследования. Насыщенная минералами вода, словно из горных источников, прямо из-под крана;

— специальная трехтрубная VRF-система кондиционирования позволяет задавать комфортную температуру в каждой комнате, работая как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева;

— бесшумные финские лифты KONE с индивидуальной отделкой в соответствии с общей концепцией дома;

Фото: УралДомСтрой

— окна и витражи из тплого алюминиевого профиля немецкого производителя SCHUCO со специальным напылением защищают от агрессивных солнечных лучей, сберегает тепло зимой и сохраняет прохладу летом;

— к каждой квартире подключен индивидуальный тепловой пункт для комфортной температуры и возможности смонтировать водяной теплый пол;

— повышенная шумоизоляция межквартирных перегородок;

— установлены системы безопасности последнего поколения: современные IP домофоны на калитках, автоматические ворота паркинга, электронные замки на дверях общего пользования, видеонаблюдение за холлом, вестибюлем, подземной автостоянкой и придомовой территорией, автоматическая передача данных приборов учета.

Фото: УралДомСтрой

Подземный паркинг жилого комплекса «Особняк» рассчитан на 49 машино-мест, часть из которых предусмотрены для электромобилей. Большая часть парковочных мест оборудована келлерами для хранения колес и автоаксессуаров. Параметры парковочных мест и внушительная высота паркинга будет достаточной даже для самых габаритных автомобилей.

Жилой комплекс «Особняк» — это новый престижный адрес в Ижевске, который станет центром успеха, представительности и изысканного вкуса. Новый дом не имеет аналогов в городе в предоставлении максимального уровня сервиса, архитектурного облика, приватности, безопасности и современного инженерного оснащения. Передача ключей запланирована на сентябрь 2021 года.