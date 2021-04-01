Григорий Рапота покидает пост председателя совета директоров БСК

Председатель совета директоров ОА «Башкирская содовая компания» Григорий Рапота покидает свой пост. Вопрос о сложении им полномочий будет рассматриваться на заседании совета директоров компании, назначенного на 5 апреля. Повестка заседания опубликована службой раскрытия информации «Интерфакса».

В документе указано, что господин Рапота покидает свой пост на основании личного заявления.

Георгий Рапота вошел в совет директоров БСК в 2012 году. В 2011 году он был назначен госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии. В феврале этого года господин Рапота сообщил, что покидает этот пост.

Анна Соколова