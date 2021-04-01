Бюджеты лягут на рельсы

В рамках развития транспортной системы Курской городской агломерации до 2027 года намечен «комплекс работ по организации трамвайного движения» на 115,6 км, а до 2023 года запланирована покупка 34 новых вагонов. Источником финансирования «комплексных работ» без закупок транспорта может стать бюджет Курска. Городской казне сохранение нынешней трамвайной сети обходится в 120 млн руб. в год. Общий объем инвестиций в сохранение трамвая не подсчитан, однако только реконструкция 3,3 км путей в этом году потребует 100 млн руб. Эксперты считают, что местному бюджету будут помогать региональный и федеральный, а бизнес заинтересуется проектом, если сможет возвращать инвестиции из казны.

Проекты документов транспортного планирования Курской агломерации (включает города Курск и Курчатов, а также Золотухинский, Курский, Курчатовский, Медвенский, Октябрьский, Тимский, Фатежский и Щигровский районы) региональные власти представили в марте. Их публикации предшествовали обсуждения, в том числе с участием губернатора Романа Старовойта и мэра облцентра Виктора Карамышева, новой маршрутной сети агломерации, которую в феврале представил разработчик Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта Москвы (НИИАТ).

Одним из наиболее острых вопросов проекта стала дальнейшая судьба трамвая в Курске. НИИАТ предложил восемь вариантов изменения трамвайной сети, однако опубликовал только один из них, предполагающий ликвидацию трех маршрутов и сохранение одного. На состоявшемся в Курской облдуме обсуждении документа стало известно об отказе от этого решения. Более того, заведующая научно-исследовательским отделом комплексного развития транспорта НИИАТ Татьяна Михеева заявила, что два трамвайных маршрута даже станут магистральными и на них будет увеличен подвижной состав.

После этого обсуждения были опубликованы проекты комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ). Их также разработал НИИАТ. В региональной администрации “Ъ-Черноземье” пояснили, что предложенные ранее варианты развития трамвайной сети были промежуточными, а в этих документах представлена итоговая версия.

Сейчас в Курске действуют четыре трамвайных маршрутах, на которых работает 31 вагон. Средний возраст трамвая составляет 29 лет. НИИАТ зафиксировал ежегодное снижение пассажиропотока в общественном транспорте из-за «перераспределения» предпочтений на личный транспорт. В частности, в 2019 году поток составил 102,7 млн человек, а в 2020-м — 63,1 млн. Впрочем, столь резкое падение объясняется ограничительными мерами из-за коронавируса. Каков пассажиропоток на трамвае, не сообщается.

Для улучшения ситуации НИИАТ предложил три варианта. Инерционный предполагает сохранение существующих тенденций «без активных действий по модернизации транспортной системы» и увеличения пассажиропотока. По оптимальному варианту «в условиях стабильного финансирования» будет проведена модернизация транспортной инфраструктуры «в объеме, достаточном для удовлетворения возрастающего спроса на передвижения». При динамическом сценарии может быть «полностью» реализован потенциал транспортной системы, но для этого нужно «увеличение объемов финансирования из бюджетных и внебюджетных источников».

В инерционном варианте предполагается только «комплекс работ по организации трамвайного движения» на маршруте №1, который занимает 10,3 км. Мероприятия должны пройти в 2021 году. В двух других сценариях развитие трамвая будет более масштабным. Помимо маршрута №1 в 2021-м предполагаются работы на маршрутах №2 (13 км) и №3 (21 км). В 2022–2023 годах планируются мероприятия на маршруте №4 (30 км), в 2024–2027 годах — организация нового магистрального маршрута — №М2 протяженностью 41,3 км. Источником финансирования указан бюджет Курска. Кроме того, в 2021–2023 годах планируется закупка 34 новых вагонов, включая шесть резервных. Источник финансирования закупки не раскрывается.

Объем инвестиций также пока неизвестен. Финансирование работ в рамках КСОДД до 2035 года определено в размере 26 млрд руб. Из федерального бюджета планируется поступление 6,5 млрд, из регионального — 16,6 млрд, из местных — 2,9 млрд. Реализация ПКРТИ, которая также рассчитана до 2035-го, оценена в 35,6 млрд руб. Из них федеральный бюджет может предоставить 22 млн, региональный — 20,3 млрд, местные — 14,9 млрд, еще 350 млн ожидаются из неназванных внебюджетных источников. Основные затраты по ПКРТИ запланированы на первый этап в 2021–2025 годах — 30,1 млрд руб. При этом мероприятия КСОДД и ПКРТИ включают не только развитие трамвайной сети в Курске, но и множество других капиталоемких и не очень работ во всей агломерации, в том числе строительство и ремонт дорог, закупку автобусов и троллейбусов, установку светофоров, организацию парковок, велодорожек и пешеходных переходов.

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Работы по сохранению трамвая — реконструкцию существующего депо и строительство нового, капремонт путей и сетей, закупку вагонов — Роман Старовойт ранее оценивал в 30 млрд руб. По его словам, такой проект на принципах государственно-частного партнерства рассматривался с ВЭБ.РФ. При этом только на неотложные работы в 2021 году власти выделили 100 млн руб. На эти средства планируется реконструкция одного из самых изношенных участков — 3,3 км путей от площади Добролюбова до рынка «Урожайный». Власти также не исключают получения 16 вагонов из Москвы. По оценке мэра Виктора Карамышева, содержание существующей трамвайной сети в 2020 году обошлось Курску в 120 млн руб., при этом трамвай принес 37 млн руб. убытков. Но Роман Старовойт отметил невозможность остановки движения: «Если остановим, то уже не сможем восстановить трамвай: провода растащат, рельсы порежут, вагоны разберут на запчасти».

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин отмечает, что федеральный центр сейчас обсуждает финансирование программ обновления общественного транспорта: «Пока идут дискуссии вокруг сумм, но в любом случае в города пойдут средства, которые вместе с региональными бюджетами помогут реализовать проекты: муниципалитеты одни не справятся». При этом, пояснил эксперт, если не менять транспортную сеть в сторону большего удобства для горожан и не обновлять подвижной состав, через десять лет многие города, в том числе Курск, могут «задохнуться в пробках». «Бизнес может войти в проекты, уже начали появляться специализированные операторы. Но инвесторы будут зарабатывать тоже за счет возврата средств из бюджетов. Заработать только на кассовой выручке невозможно почти нигде в мире: в случае с теми же трамваями электричество, вагоны и их обслуживание обходятся по рыночным ценам, тогда как тарифы на проезд у нас скорее социальные», — резюмировал господин Блинкин.

Александр Прытков