Как в Курске обновляется общественный транспорт

До конца апреля в Курск доставят 40 автобусов ЛиАЗ-5292. Как сообщили „Ъ“ в региональной администрации, они уже эксплуатировались, а подготовку к транспортировке ведет «Мосгортранс». Первые восемь автобусов прибыли в Курск 31 марта. После техобслуживания их покрасят «в цвета дизайн-кода». Ожидается, что на линию 12 автобусов выйдут в июле. Они заменят изношенный транспорт на курских городских маршрутах. «Автобусы выпущены в 2011 году, все они в хорошем техническом состоянии: специалисты департамента пассажирского транспорта Курска побывали на базе “Мосгортранса” и проверили, как готовят машины перед передачей», — отметили в обладминистрации.