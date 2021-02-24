Сохранение трамвая в Курске может потребовать 30 млрд рублей

На сохранение курского трамвая может потребоваться более 30 млрд руб. Об этом губернатор Роман Старовойт заявил на оперативном совещании. По словам господина Старовойта, основная проблема трамвая «даже не в отсутствии подвижного состава, разрушенных рельсах и сетевом хозяйстве», а в том, что в городе осталось одно депо: «Существующая сеть подразумевает минимум два депо. Если сохранять в том объеме, который есть, нужно капитально реконструировать существующее депо и построить новое, капитально отремонтировать все рельсы и сетевое хозяйство, закупить подвижной состав».

По словам господина Старовойта, реализация этого проекта на принципах государственно-частного партнерства рассматривалась совместно с «Вэб.рф» и была оценена в 30 млрд руб. «Очевидно, что в свое время трамвай был разрушен. Теперь, если примем решение сохранять его в прежнем объеме, то придется отказаться от каких-то других проектов, потому что денег нет. Например, на несколько лет может остановится дорожное строительство», — рассказал глава региона. По данным мэра Виктора Карамышева, содержание существующей трамвайной сети в 2020 году обошлось бюджету в 120 млн руб.

Вопрос сохранения трамвая поднимался в преддверии обсуждения новой маршрутной сети курской агломерации, которое запланировано на 26 февраля. Предложенный НИИ автотранспорта Москвы проект предполагает закрытие всех, кроме одного, трамвайных маршрутов и демонтаж части путей.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Курск съезжает с рельсов».

Александр Прытков