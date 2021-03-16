Первый участок реконструкции трамвайных путей Курска потребует 100 млн рублей

Реконструкция трамвайных путей в Курсе может быть начата с участка линии протяженностью 3,3 км от площади Добролюбова до рынка «Урожайный», следует из сообщения пресс-службы региональной администрации. Стоимость ремонта оценивается в 100 млн руб. Отрезок пути признан одним из самых изношенных в Курске. В ходе работ планируется исправить продольные и поперечные профили пути, заменить поврежденные рельсы, а деревянные шпалы на железобетонные, сварить стыки, восстановить дорожное покрытие. Проектно-сметная документация уже готовится. Ремонтные работы должны быть проведены в период с 15 мая по 15 октября.

Кроме того, администрация сообщила о возможности получения 16 трамвайных вагонов из Москвы. Совместную заявку городских и областных властей могут разработать в течение месяца при участии специалистов общероссийского отраслевого объединения работодателей «Городской электрический транспорт».

Сохранение курского трамвая может потребовать более 30 млрд руб. Реализация этого проекта на принципах государственно-частного партнерства рассматривалась совместно с «Вэб.рф». По данным мэра Виктора Карамышева, содержание существующей трамвайной сети в 2020 году обошлось бюджету в 120 млн руб.

На минувшей неделе Роман Старовойт объявил об окончательном решении отставить трамвайные пути в городе. При этом предложенный НИИ автотранспорта Москвы проект предполагал закрытие всех, кроме одного, трамвайных маршрутов и демонтаж части путей.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Курск съезжает с рельсов».