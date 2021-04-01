На креветку настроили сети

Рашид Нургалиев, сын заместителя секретаря Совета безопасности и экс-руководителя МВД Рашида Нургалиева, заинтересовался рыболовным бизнесом. Совместно с партнерами он учредил на Сахалине компанию «ДВ Добрыбфлот», которая может заняться промыслом креветки в Японском море. Это дорогой продукт, но бизнес отличается сложностью добычи и конкуренцией, а рентабельным может быть только при выходе на большие объемы.

Об интересе Рашида Нургалиева, сына заместителя секретаря Совета безопасности и экс-руководителя МВД Рашида Нургалиева к рыболовному бизнесу стало известно из ЕГРЮЛ. В конце февраля господин Нургалиев-младший стал владельцем 33,3% в учрежденном в Южно-Сахалинске ООО «ДВ Добрыбфлот», основной вид деятельности которого — морское рыболовство. Такие же доли в новой компании получили Юрий Фрейдис и гендиректор Дмитрий Пуряховский. Господин Фрейдис также известен как совладелец ПАО «Холмский морской торговый порт». А Рашиду Нургалиеву-младшему также принадлежит 85% московского оператора по вывозу вторичного сырья «Экоструктура».

О действующих правах «ДВ Добрыбфлот» на вылов какого-либо ресурса ничего неизвестно. Но в начале 2020 года в Южно-Сахалинске была учреждена структура со схожим названием — ООО «Добрыбфлот», которая прошлой весной выиграла на аукционах Росрыболовства два лота с квотами на вылов травяной креветки в Японском море. Общая цена лотов — 554,62 млн руб., размер одной доли квот — 14,3%. На 2021 год в этой зоне установлен общий допустимый улов травяной креветки в 39 тонн, таким образом, компания может получить права на добычу 11,15 тонн креветок в год. Согласно ЕГРЮЛ, «Добрыбфлот» принадлежит Елене Пугиной и гендиректору Анне Пичугиной. Но представителем компании на аукционах Росрыболовства был Юрий Фрейдис. В «ДВ Добрыбфлот» в течение марта не смогли предоставить комментарий, связаться с представителями «Добрыбфлота» не удалось.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев называет достаточно распространенной практику, по которой в аукционах участвует одна компания, а квоты потом передаются другому лицу. Причины могут быть самые разные, в том числе появление нового инвестора, указывает он. Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников поясняет, что передать права на добычу водных биоресурсов можно через смену собственника компании, владеющей квотами. К примеру, топ-менеджеры из команды Романа Абрамовича Ефим Малкин и Ирина Панченко вошли в рыболовный бизнес также через учреждение новой компании «Дальнее», которая со временем получила квоты от работавших в отрасли игроков (см. “Ъ” от 6 февраля 2018 года).

Вице-президент — исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин поясняет, что промысел травяной креветки может быть доходным при добыче от 1 тонны ресурса в день. Кроме того, это сложный промысел, требующий экипажа со специальной квалификацией, а рынок креветки — довольно конкурентный, добавляет он. Но, продолжает господин Фомин, продукция востребована в Японии, где цены на свежемороженую травяную креветку требуемого качества при достаточных объемах могут быть на уровне от $800 до $1,3 тыс. за тонну. По словам господина Сенникова, промысел креветки также отличается сезонностью, потому для поддержания доходности бизнеса стоит заняться и выловов других видов.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк говорит, что число добытчиков креветки в России в последние годы растет, как и объем промысла. Основной вылов приходится на Северный бассейн, но и Сахалин поставляет более 3 тыс. тонн дикой креветки в год, указывает он. По словам эксперта, на внутреннем рынке продукт успешно конкурирует с товарной креветкой, выращенной в странах Юго-Восточной Азии, а при промысле на Дальнем Востоке возможен экспорт в Китай и Японию.

Анатолий Костырев