Вертикаль леса

Правительство уже в апреле может внести в Госдуму законопроект о передаче лесоустройства на федеральный уровень. Централизация должна повысить точность данных и принести бюджету дополнительные 6 млрд руб. в год налогов и платежей, считают в «Рослесинфорге», который получит монополию на лесоустройство. Бизнес же беспокоит ограничение конкуренции и возможный рост стоимости работ.

Вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у президента Владимира Путина 31 марта сообщила, что правительство собирается в апреле внести в Госдуму законопроект, который переведет функции лесоустройства на федеральный уровень. Лесоустройство предполагает закрепление границ лесных участков, организацию лесничеств, оценку объема леса и его качества, мероприятия по защите и восстановлению лесов. По Лесному кодексу 2007 года некоторые из этих функций переданы на региональный уровень. Сейчас, по словам вице-премьера, из-за отсутствия полных и актуальных данных невозможно вовлечь в оборот почти 140 млн гектаров лесов.

Проводить лесоустройство от лица государства будет ФГБУ «Рослесинфорг», который уже выполняет 94% профильных работ в рамках государственных контрактов и 50% за счет средств арендаторов. Там “Ъ” пояснили, что федерализация лесоустройства упростит заключение контрактов, так как отменит «прохождение сложных конкурсных процедур».

По расчетам «Рослесинфорга», принятие законопроекта принесет бюджету дополнительно порядка 5,5–6 млрд руб. в год за счет повышения арендных платежей и налогов, благодаря уточнению информации о лесосеке и привлечении новых арендаторов.

Там готовы проводить комплексное лесоустройство за 145 руб. за гектар, что ниже рыночной цены почти на треть. План лесоустройства до 2030 года предусматривает увеличение его объемов до 30 млн га в 2023 году (план на текущий год — около 25 млн га) и рост частных инвестиций в лесоустройство, уточнил “Ъ” глава «Рослесинфорга» Павел Чащин.

«Сейчас комплекс работ по лесоустройству, который состоит из пяти различных мероприятий, проводится разными заказчиками, исполнителями, по разным технологиям, в разное время и по несопоставимым расценкам. В 80% случаев выводы противоречат друг другу. Споры между центром и субъектом могут длиться по 5–6 лет»,— пояснил “Ъ” господин Чащин. По его мнению, федеральный план выполнения работ по лесоустройству позволит уйти от бюрократических процедур и ценового демпинга, который влечет существенное ухудшение качества выполнения работ.

Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ, 31 марта Результаты лесоустроительных работ должны стать основой для планирования использования лесов в десятилетней перспективе.

Однако лесопромышленники опасаются централизации лесоустройства. «В редакции законопроекта, которую мы видели, бизнес не имеет возможности выбирать подрядчика для выполнения работ по лесоустройству, проводимых за собственный счет на арендованных площадях. Он должен обратиться за услугой к той организации, которая будет выбрана государством. Фактически это означает монополизацию, следствием чего может стать увеличение стоимости и сроков выполнения данного вида работ»,— отмечают в «Илиме».

Управляющий директор Segezha Group Николай Иванов сообщил “Ъ”, что в компании поддерживают новую систему, если речь идет о лесоустройстве за бюджетные деньги. Но за свой счет, подчеркивает топ-менеджер, арендатор должен иметь возможность выбора исполнителя либо из реестра отобранных подрядчиков, либо в соответствии с квалификационными требованиями. Также, добавляет господин Иванов, должна быть жесткая система приемки качества работ Рослесхозом перед внесением сведений в государственный лесной реестр.

Консультант WhatWood Марина Зотова считает, что намерение государства увеличить интенсивность лесоустроительных работ можно только приветствовать, учитывая размер площадей с устаревшими материалами лесоустройства и неточными данными о лесе. Однако, по словам госпожи Зотовой, передача этих функций в одни руки может снизить конкуренцию, что может привести к росту стоимости и снижению качества работ.

Ольга Мордюшенко